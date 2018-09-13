2018-09-13T16:02:55+03:00
Общество

В Усинске зоозащитник в третий раз пытается провести митинг против пенсионной реформы

Власти города дважды не согласовали ему акцию протеста
Алиса КОЗЛОВА
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Власти Усинска дважды не согласовали акцию протеста против пенсионной реформыВласти Усинска дважды не согласовали акцию протеста против пенсионной реформыФото: Алиса КОЗЛОВА
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Известный в Усинске защитник прав животных Александр Богатырев пытается провести в городе митинг против повышения пенсионного возраста. Горожанин уже подавал заявки на 9 и 16 сентября и каждый раз получал отказ.

Акцию, запланированную на 9 сентября, не согласовали в связи проведением выборов в этот день. Заявку на 16 сентября тоже не одобрили, но теперь причина отказа заключалась в другом: местный политехнический техникум и филиал УГТУ запланировали провести студенческий праздник с 9 до 20 часов.

- Вчера я отправил в администрацию города заявление на проведение митинга. Акцию протеста мы планируем провести на площади возле кинотеатра "Томлун", предполагаю, что меня поддержат около 400 человек, - сообщил "КП в Коми" Александр Богатырев.

На митинг согласились прийти Валерий Братенков, представитель "Комитета спасения Печоры" и рядовые жители Усинска.

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