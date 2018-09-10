2018-09-10T06:40:22+03:00
Политика

Стали известны предварительные итоги дополнительных выборов в Госсовет Коми

В четырех из пяти округов лидируют выдвиженцы от "Единой России"
Алиса КОЗЛОВА
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Дополнительные выборы в Госсовет РК прошли 9 сентября. Фото: www.gsrk.ruДополнительные выборы в Госсовет РК прошли 9 сентября. Фото: www.gsrk.ru
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В Коми подведены предварительные итоги дополнительных выборов депутатов Государственного совета РК. В четырех из пяти округов лидируют кандидаты от "Единой России".

В Академическом округе (занимает часть Сыктывкара) 33,79 процентов от пришедшего на выборы электрората поддержали "единороса" Сергея Усачева, генерального директора "Сыктывкарского ликеро-водочного завода". В Северном округе (часть Воркуты) выбился в лидеры еще один выдвиженец от партии власти директор воркутинской художественной школы Сергей Гагаузов, за него отдали голоса 35,99 процента избирателей. Население Печорского района (кроме поселков Кожва и Путеец) и Вуктыла также проголосовали за представительницу "Единой России" Марину Карельскую, врача-лаборанта Печорской райбольницы.Ей отдали голоса 34,78 процентов избирателей. Солидарность с ними проявили жители Сосногорска и Ижемского района - по итогам голосования в обоих муниципалитетах с результатом в 37,29 процента лидирует "единорос" Алексей Чупров, сотрудник «Ижемской межпоселенческой клубной системы»

Особняком стоит Приполярный округ (Усинск и Усть-Цильма). У местного населения цвет настроения красный - на первое место выбилась кандидат от "КПРФ" Дьячкова Екатерина. Скромную учительницу сельской школы поддержали 43,15 процентов голосов.

Отметим, что в среднем электоральная активность составила 13,02 процентов избирателей, сообщается на официальном сайте Избирательной комиссии Коми.

Напомним, довыборы в Госсовет РК проходят в связи с тем, что пятеро депутатов в силу объективных причин покинули орган законодательной власти. Трое парламентариев были признаны виновными в уголовных преступления, поэтому сдали депутатские мандаты, - это единороссы Марина Истиховская и Игорь Терентьев (погиб в ДТП в марте текущего года), а также представитель партии «Справедливая Россия» Виктор Поляхов. Остальные ушли добровольно по причинам, никак не связанным с криминалом. К примеру, избранный от Приполярного округа Альмир Бадыков переехал в Татарстан. Бывший председатель парламентского комитета по социальной политике Наталья Паншина теперь трудится на посту сити-менеджера Печорского района.

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