2018-09-07T12:41:19+03:00
Политика

Кому из жителей Коми предстоит голосовать 9 сентября?

В воскресенье по пяти округам пройдут довыборы в региональный Госсовет
Алиса КОЗЛОВА
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В парламенте Коми свободны 5 мест, на которые претендуют 23 кандидата. Фото: www.gazetamv.ruВ парламенте Коми свободны 5 мест, на которые претендуют 23 кандидата. Фото: www.gazetamv.ru
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В это воскресенье, 9 сентября, в семи муниципалитетах республики пройдет голосование. Народ будет выбирать будущих депутатов Государственного Совета Коми. Всего в парламенте республики свободны пять мест, на которые сейчас претендуют 23 кандидата.

Довыборы в Госсовет РК проходят в связи с тем, что пятеро депутатов в силу объективных причин покинули орган законодательной власти. Трое парламентариев были признаны виновными в уголовных преступления, поэтому сдали депутатские мандаты, - это единороссы Марина Истиховская и Игорь Терентьев (погиб в ДТП в марте текущего года), а также представитель партии «Справедливая Россия» Виктор Поляхов. Остальные ушли добровольно по причинам, никак не связанным с криминалом. К примеру, избранный от Приполярного округа Альмир Бадыков переехал в Татарстан. Бывший председатель парламентского комитета по социальной политике Наталья Паншина теперь трудится на посту сити-менеджера Печорского района. Так сказать, ушла на повышение.

Отметим, что выборы пройдут по Академическому, Ираельскому, Печорскому, Северному и Приполярному округу. Приглашения на избирательные участки уже получили жители Сыктывкара (центральная часть города), Сосногосрка и Ижемского района, Воркуты (часть города), Усинска и Усть-Цилемского района, Вуктыла и Печорского района (кроме поселков Кожва и Путеец).

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