На место осужденных экс-депутатов претендуют правозащитники, топ-менеджер ликеро-водочного завода и даже психолог

31 Июль 18:00 2018-08-01T14:46:58+03:00

В парламентском корпусе освободились пять депутатских мест. Кто их займет, станет известно после 9 сентября. Фото: www.7x7-journal.com

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В Коми подходит к концу прием заявлений от соискателей на вакантные места в региональный парламент. Так называемые дополнительные выборы пройдут 9 сентября, но уже 21 житель республики зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты Госсовета РК.

Довыборы в Госсовет РК проходят в связи с тем, что пятеро депутатов в силу объективных причин покинули орган законодательной власти. Трое парламентариев были признаны виновными в уголовных преступления, поэтому сдали депутатские мандаты, - это единороссы Марина Истиховская и Игорь Терентьев (погиб в ДТП в марте текущего года), а также представитель партии «Справедливая Россия» Виктор Поляхов.

На место Марины Истиховской, прошедшей в Госсовет Коми по Академическому округу, подали документы пять соискателей. «Единая Россия» выдвинула гендиректора «Сыктывкарского ликеро-водочного завода» Сергея Усачева , «КПРФ» делает ставку на известного борца с точечной застройкой Станислава Штралера, «Справедливая Россия» доверила представлять интересы партии на выборах известному правозащитнику Виктору Воробьеву. «ЛДПР» заявила на округ политического тяжеловеса: лидера партии и депутата совета Сыктывкара Михаила Гобанова.

Трагическая гибель в ДТП Игоря Терентьева, осужденного по пяти эпизодам криминальной деятельности, подпортила карму его депутатского кресла. Однако «нехорошее место» заинтересовало как представителей партий и даже самовыдвиженца. Любопытно, что печальная судьба депутата-уголовника не спугнула его однофамильца, чиновник ухтинской мэрии Анатолий Терентьев уже зарегистрирован в качестве кандидата от "КПРФ". По Ираельскому округу на мандат покойного парламентария также претендуют замдиректора Центра коми культуры Иван Рубан (партия «КПРФ»), педагог-психолог Андрей Латкин (партия «Родина в Республике Коми»), главный инженер ООО «Жилобслуживания» Иван Филипченко («ЛДПР» ) и сотрудник «Ижемской межпоселенческой клубной системы» Алексей Чупров («Единая Россия»), инженер-железнодорожник Николай Шаталов ("Справедливая Россия") и охранник Игорь Норкин (самовыдвиженец).

Осужденный за покушение на мошенничество «эсер» Виктор Поляхов ушел из парламентского корпуса в феврале нынешнего года. Сейчас на вакантное кресло претендуют пять кандидатов: директор воркутинской художественной школы Сергей Гагаузов («Единая Россия», преподаватель воркутинского медколледжа и депутат совета столицы Заполярья Сергей Илларионов ("Справедливая Россия"), предприниматель Виталий Журавлев («ЛДПР»), пенсионерка Наталья Гавриленко («КПРФ») и пенсионер Юрий Беляцкий («Родина в РК»). Все соискатели выдвинулись в качестве кандидатов по Северному округу.

Ушла на повышение — была депутатом, а стала сити-менеджером — Наталья Паншина. Сейчас экс-руководитель комитета по социальной политике возглавляет администрацию Печорского района. На освободившееся депутатское кресло в качестве кандидатов по Печорскому округу претендуют четыре соискателя: врач-лаборант Печорской райбольницы Марина Карельская («Единая Россия»), инженер и депутат печорского совета Виктор Олейник («ЛДПР») его коллега по совету печорского района и предприниматель Геннадий Коньков, а также учитель Муслим Магомедов («КПРФ»).

Депутат, избранный от Приполярного округа, Альмир Бадыков уехал из Коми, поэтому и сдал свой депутатский мандат. Сейчас по его округу выдвинулись пять человек - заместитель генерального директора «ЛУКОЙЛ-Коми» Сергей Макаров («Единая Россия»), сыктывкарский предприниматель Андрей Никитин («ЛДПР»), учительница сельской школы Екатерина Дячкова («КПРФ»), Сергей Комольцев ("Справедливая Россия") и исполнительный директор ООО "Геоконтрольсервис" Евгений Бейков.