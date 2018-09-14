2018-09-14T17:05:52+03:00
Политика

В Усинске активист Александр Богатырев с третьей попытки проведет митинг против пенсионной реформы

Акцию протеста поддержит депутат Госсовета Коми
Алиса КОЗЛОВА
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Акции протеста против пенсионной реформы прокатились по многим городам и районам Коми. Активнее всего народ митинговал в Сыктывкаре.Акции протеста против пенсионной реформы прокатились по многим городам и районам Коми. Активнее всего народ митинговал в Сыктывкаре.Фото: Наталия Бешкарева
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С третьей попытки усинский активист Александр Богатырев добился проведения митинга против пенсионной реформы. Акция протекста пройдет на Театральной площади 23 сентября с 14 до 17 часов.

Александр Богатырев в городе известен благодаря своей деятельности на общественной ниве, он - защитник прав животных и уже не один год руководит местным приютом для бездомных собак. Но планы правительства увеличить пенсионный возраст подвигли Александра встать под знамена протеста. Активист решил провести митинг, чтобы открыто выразить свое несогласие с пенсионной реформой. Его первые попытки организовать акции протеста не увенчались успехом. Городские власти не согласовали митинги на 9 и 16 сентября. На днях Александр Богатырев подал заявку на 22 сентября, но получил разрешение провести митинг 23 сентября.

- Я очень надеюсь, что на акцию протеста придет Екатерина Дьячкова, недавно избранная депутатом Госсовета Коми, - заявил "КП в Коми" Александр Богатырев.

Активист ждет, что его инициативу поддержат 400 человек.

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