Минприроды Коми утверждает, что на станции Шиес строится деревообрабатывающий завод

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-08T16:20:05+03:00

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В министерстве природных ресурсов Коми утверждают, что на станции Шиес строится не мусорный полигон, а завод по переработке древесины и линия по переработке сортированных отходов. Такой ответ на свой запрос получил Комитет спасения Печоры.

Запросы по поводу строительства полигона были отправлены в министерство природных ресурсов и министерство энергетики, ЖКХ и тарифов. На данный момент ответ поступил только из «природного» ведомства. Другое ведомство на запрос пока не ответило и о продлении срока рассмотрения обращения не уведомляло.

Ответ министерства природных ресурсов

В ответе специалисты министерства природных ресурсов пишут, что, по их информации, на станции Шиес строится не полигон для утилизации отходов, а завод по переработке древесины и линия по переработке сортированных отходов. Сейчас на месте проводятся изыскательские работы, по результатам которых будет составлена проектно-сметная документация. Только после этого можно будет провести экологическую экспертизу.

На станции установили крест. Фото: «УРДОМА Online»

Между тем, люди, живущие недалеко от станции, публикуют видео со строительной площадки с множеством техники. На одном из роликов видно, как рабочий, увидев телефон, убегает и прячется от камеры. Тем временем, местные жители установили на станции крест. Об этом пишет «УРДОМА Online».

Напомним, что известие о строительстве мусорного полигона на границе Архангельской области и Республики Коми всколыхнуло жителей обоих регионов. Люди устраивали протестные акции и ездили к друг другу на митинги. Сейчас людям остается надеяться на возможность конструктивного диалога с будущим владельцем «московской свалки».