«Вас продали на свалку», - заявил депутат из Москвы жителю Урдомы

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-14T16:23:56+03:00

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Ситуация вокруг предполагаемой свалки вблизи архангельского поселка Урдома продолжает накаляться. Местные жители активно готовятся к встрече с неизвестным им «инвестором», готовым вложиться в будущий полигон ТБО и мусоросортировочную линию и мусоросжигающий завод. Но сроки приезда бизнесмена постоянно переносятся. Между тем у жителей Урдомы возникло ощущение, что Москва пытается подкупить власти Архангельской области. Своими предположениями на этот счет с «КП в Коми» подились Александр Кравец и Николай Викторов. Напомним, что свалка будет расположена в 30 километрах от поселка Мадмаса Усть-Вымского района.

- Недавно Москва подарила Архангельску три десятка новых автобусов марки «Лиаз». Транспорт будет ездить по маршрутам Архангельска. Интересно, с чем связан столь шикарный подарок? - задает риторический вопрос в беседе с журналистом «КП в Коми» Александр Кравец.

Александр — коренной житель Урдомы, там родился, прожил всю жизнь и переезжать не собирается. Перспектива соседства с огромным мусорным полигоном вызывает у него справедливые гнев. Александр Кравец как и многие его односельчане готов лечь на рельсы, чтобы не пропустить вагоны с мусором в родной поселок.

Мусорный полигон планируют оборудовать в экологически чистом месте. Под свалку вырубается лес. Фото: предоставлено Николаем ВикторовымФото: Предоставлено героем публикации

Еще один активист движения «Чистая Урдома» Николай Викторов убежден, что за обустройство свалки «некие люди из Москвы» готовы выложить огромные деньги, чтобы и оплатить любые «хотелки» местных властей.

- У меня есть информация, что руководству Архангельской области предлагали 10 миллиардов рублей, москвичи говорили: «Называйте ваши «хотелки», мы их оплатим». Один депутат из Москвы мне прямо сказал: «Ваш регион признали бесперспективным, вас продали на свалку», - заявил в телефонной беседе с журналистом «КП в Коми» Николай Викторов.

Редакция «КП в Коми» не уверена в достоверности данных заявлений, тем более, что перепроверить эти факты невозможно. Но, судя по настроению собеседников, жители Урдомы уже доведены до края.

Вырубленный лес - территория будущей свалки, где планируется мусоросжигающий завод. Фото: предоставлено Николаем ВикторовымФото: Предоставлено героем публикации

Вблизи станции Шиес (недалеко от Урдомы) ведутся работы по обустройству площадки под выгрузку мусора из железнодорожных составов и будущую свалку. Местные жители говорят, что подрядчиком на территории является ООО «Технопарк». Гендиректор ООО Михаил Нестеров несколько раз появлялся на стройплощадке.

- Мы с земляками пытались с ним поговорить, выяснить — кто такой, откуда взялся, что за организация? Но на все наши вопросы Нестеров отвечал: «Делайте запрос, наши юристы посмотрят», - передал слова гендиректора «Технопарка» Александр Кравец.

Дальше этого переговоры с подрядчиками не пошли. Сейчас население Урдомы связывает надежды на конструктивный диалог с информацией о приезде инвестора в поселок. Но когда это произойдет, неизвестно.