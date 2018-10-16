Новости одной строкой: Константин Ромаданов дает показания в суде по делу Шабаршиной

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-16T16:09:37+03:00

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Прямо сейчас в Сыктывкарском горсуде дает показания Константин Ромаданов, ключевой свидетель по делу Елены Шабаршиной. Корреспондент "Комсомольской правды-Коми" ведет прямую трансляцию из зала суда.

На данный момент Константин Ромаданов находится в Замоскворецком районном суде города Москвы. Рядом с ним находится его сестра - Валерия Ромаданова. Бывший зампредседателя правительства Республики Коми дает показания по видеоконференц связи. Он уже осужден на 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и приговорен к штрафу в сумме 170 миллионов рублей.

Елена Шабаршина готовится задавать вопросы. Она выглядит так, будто чем-то опечалена. На столе у неё лежат два тома уголовного дела и много бумаг. Она заметно сдала в последнее время, но на каждом заседании появляется с аккуратной укладкой и сдержанным макияжем.

Напомним, что Константин Ромаданов должен дать пояснения по таблицам, которые были обнаружены при обыске в компьютере на его сыктывкарской квартире по улице Морозова.

Уже в начале допроса свидетель заявил, что не присутствовал при выемке документов, поэтому он не может подтвердить подлинность всех изъятых бумаг. Вообще, этих таблиц в квартире по улице Морозова быть не могло: они могли лежать в распечатанном виде на работе или в его особняке в Еляты, но никак не в квартире.

В апреле 2018 года Константин Ромаданов проходил по делу Шабаршиной в качестве свидетеля. Тогда он заявил, что деньги должностным лицам выплачивались с 2010 года. Сейчас свидетель уже не смог этого подтвердить, так как у него нет необходимых документов. На следствии ему не предъявляли доказательств.

- Видели ли вы эти таблицы? - спросила адвокат Инга Красикова (имеются в виду файлы exсel, в которых предположительно шел учет взяток высокопоставленным чиновникам).

- Я эти таблицы составлял, распечатывал и хранил в своем доме, но не в квартире на улице Морозова, - ответил свидетель.

Ромаданов уточни, что Чернов оказывал материальную помощь Шабаршиной, так как у её мужа были проблемы со здоровьем. Соколов никогда не видел таблицу с буквами и цифрами.

Дальше вопросы начал задавать прокурор:

- Вы составили список получателей взяток, где фигурировала Шабаршина. Вы эти списки имели в виду?

- Не знаю. Я, действительно составлял списки и таблицы, в которых фигурировала Шабаршина, но это были просто таблицы, - сказал Константин Ромаданов.

Строку "содержание" в отдельных таблицах он объяснить не смог:

- Мне предоставили очень темные копии, на которых не видно букв.

- Эти таблицы составлял Соколов(предполагается, что он получал деньги от Ромаданова, распределял их по конвертам; через Чернова эти деньги доходили до чиновников). Они только теоретически могли находиться в квартире на улице Морозова, - продолжил Константин Ромаданов.

Дальше слово взяла Елена Шабаршина:

- Почему отчетность в таблицах идет с 2012 года?

- Не знаю. Эти таблицы не являются строгой бухгалтерской отчетностью. Данные постоянно менялись и я не могу отвечать за достоверность данных. Мне ничего неизвестно о действиях Шабаршиной в чью-то пользу, - заявил экс-заместитель председателя правительства Коми.

- Меня арестовали, когда я находился за сотни километров от дома, и меня сразу же привезли в Москву. Я не могу комментировать результаты обысков, - продолжил говорить допрашиваемый.

По его признанию, все электронные файлы он обычно распечатывал и стирал. Он никогда не сообщал следствию о том, что выплачивал деньги Елене Шабаршиной. Также Ромаданов никому не говорил о передаче денег Роману Зенищеву и Алексею Соколову.

- Даты в таблицах ставил Соколов, но это были примерные даты. Таблицы не являлись документом строгой отчетности, - подчеркнул свидетель.

В таблицах был минусовой баланс, какие-то мероприятия приходилось финансировать из самых разных мест. Источники заключенный не назвал, но отметил, что это могли быть заемные средства.

Допрос окончен.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников деньги в сумме 60 тысяч рублей. Взамен фигурантка дела передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах, предварительных итогах голосования и не только. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.