Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер:" В моем уголовном деле нет таблиц с аббревиатурами и цифрами"

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-16T13:55:07+03:00

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Экс-руководитель Коми Вячеслав Гайзер выступил сегодня в качестве свидетеля со стороны защиты на суде по делу о взятках Елене Шабаршиной, экс-председателя Избиркома РК и бывшего руководителя администрации главы и правительства Коми.

Вопросы задавала сама фигурантка. И на этот раз речь шла не о профессионализме Елены Шабаршиной. Подозреваемая интересовалась, влиял ли на политическую жизнь республики экс-заместитель Главы Коми Алексей Чернов (фигурант "дела Гайзера"). Любопытно, что на большинство вопросов свидетель давал четкие и лаконичные ответы: "Нет." На суде выяснилось, что Алексей Чернов не влиял на деятельность политических партий в Коми, не вмешивался в работу Избирательной комиссии Коми, территориальных избирательных комиссии и участковых избирательных комиссий.

- Обращалась ли я к вам с вопросом по поводу приобретения жилья в Москве? - поинтересовалась Елена Шабаршина.

- Нет, не обращалась, - продолжил ответы в избранном ключе Вячеслав Гайзер.

В ходе дальнейшего допроса свидетель подчеркнул, что фигурантка консультировалась с ним по поводу приобретения квартиры в Москве.

Затем подозреваемая перевела тему допроса в другое русло. Шабаршина спросила по поводу резонансных файлов exel, в которых были зашифрованы в виде аббревиатур имена региональных чиновников и записаны цифры - суммы взяток, которые они получали ежемесячно.

- Нет, я ничего не знаю об этой таблице. В материалах своего уголовного дела я эту таблицу не видел, - таков был ответ Вячеслава Гайзера.

Шабаршина напомнила, что в ее материалах уголовного дела фигурирует протокол описи документов и материалов, изъятых при обыске в квартире Константина Ромаданова (фигурант "дела Гайзера", уже осужден на 7 лет со штрафом в 170 млн рублей). Обыск проходил в квартире по улице Морозова - 13а. На основании изъятых документов из "дела Гайзера" в отдельное производство было выделено "дело Шабаршиной".

- Да, там есть такие протоколы. Но обыски проходили не только в квартире на улице Морозова, обыски также прошли в частном особняке Ромаданова в местечке Еляты. Но среди изъятых документов не было таблиц, о которых вы меня спрашивали, - заявил Вячеслав Гайзер.

Протокол изъятых документов составлен на 100 листах, это 1,5 тома уголовного дела. Свидетель заявил, что хорошо изучил эти документы и помнит.

В допрос вступила "тяжелая артилерия". Прокурор Людмила Собчук задала уточняющий вопрос:

- А там были представлены электронные файлы? Распечатки таблиц "приход-расход"?

- Таблицы там присутствовали. Как именно выглядели таблицы, о которых вы сейчас спрашиваете? - увильнул от ответа экс-глава Коми.

- Я же говорю, распечатки таблиц "приход-расход"?

- Я не понимаю, о каких таблицах идет речь, - по интонации голоса свидетеля было ясно, что он не желал отвечать на вопрос гособвинителя.

На этом допрос был окончен.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников деньги в сумме 60 тысяч рублей. Взамен фигурантка дела передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах, предварительных итогах голосования и не только. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.