"Елена Викторовна внезапно начинала плакать крокодильими слезами, я не знала, как ей помочь!" - свидетель на деле Шабаршиной

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-12T16:34:14+03:00

Александра Бушуева взаимодействовала с фигуранткой с начала 2000-х, когда Елена Шабаршина еще работала в администрации Эжвы Фото: Алиса КОЗЛОВА

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В очередной раз на судебном процессе по делу Елены Шабаршиной поднималась тема трудолюбия, профессионализма и здоровья фигурантки. Вчера в Сыктывкарском горсуде выступила Александра Бушуева, бывший депутат Госсовета Коми от партии "ЛДПР", а ныне представитель Главы республики в региональном парламенте. Допрос свидетеля Бушуевой был инициирован адвокатами подозреваемой. Вопросы задавала сама подсудимая.

Стоит напомнить, что Александра Бушуева почти 10 лет состояла в партии "ЛДПР", на протяжении двух созывов представляла интересы либерал-демократов в Государственном Совете Коми, а в последнее время работала на разных должностях в аппарате администрации Главы и правительства РК. Свидетель рассказала, что хорошо помнит, с какой самоотдачей трудилась Елена Шабаршина в должности руководителя администрации "Желтого дома".

- Я уходила домой в девять или десять часов вечера, а Елена Викторовна еще оставалась на рабочем месте. А утром она уже проводила планерки. У нее был очень насыщенный и интенсивный график работы, - рассказала свидетель о том, насколько напряженными были трудовые будни фигурантки.

Самочувствие подозреваемой волновало Александру Бушуеву. Свидетель знала, что Шабаршина мучалась головными болями и заглушала недуг таблетками - на столе у Елены Викторовны всегда хранились лекарства.

- Буду откровенна: иногда меня сильно беспокоило эмоциональное состояние Елены Викторовны. Случалось так, что она вдруг начинала плакать крокодильими слезами, я не знала, как ей помочь, - рассказала свидетель о нервных срывах фигурантки.

На суде также прозвучала хвалебная характеристика в адрес фигурантки. Бушуева назвала подозреваемую настоящим профессионалом, но при этом очень добрым руководителем, который брал львиную долю работы на себя.

Вспоминая свою партийную деятельность, свидетель заострила внимание на независимости "ЛДПР" от Алексея Чернова (предполагаемый взяткодатель, фигурант "дела Гайзера").

- Чернов не вмешивался и не мог влиять на работу партии. Это однозначно! - подчеркнула Александра Бушуева.

Допрос свидетеля длился примерно 40 минут. Следующее заседание по делу Елены Шабаршиной назначено на 16 октября.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников деньги в сумме 60 тысяч рублей. Взамен фигурантка дела передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах, предварительных итогах голосования и не только. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.