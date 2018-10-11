2018-10-11T07:55:03+03:00
Общество

В Коми социальный работник вытащил из огня одинокого пенсионера

Местные жители благодарят смелого мужчину
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: Миян Ижма медся донаФото: Миян Ижма медся дона
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В Ижемском районе Коми социальный работник вытащил из горящего дома одинокого пенсионера, сообщает местная жительница в соцсетях.

Возгорание произошло вчера, 10 октября ранним утром в поселке Койю недалеко от Ижмы. Страшно представить, какая участь ждала беспомощного пенсионера, который жил в частном доме, если бы не социальный работник, пришедший его проведать ранним утром.

- Сгорело все. Чудом спасен хозяин дома. Соцработник Василий Тромза в шесть утра пошел навестить подопечного и увидел дом, окутанный дымом. Он успел вытащить одинокого пенсионера, - сообщает местная жительница Ангелина Шикалова.

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