Аэропорт Сыктывкара назовут в честь великого человека

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-11T16:20:16+03:00

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В рамках проекта «Великие имена России» 45 аэропортов страны, в том числе и сыктывкарский, назовут в честь выдающихся соотечественников, сообщает Общественная палата России.

Сами жители Коми выберут, в честь кого назовут аэропорт столицы Коми. Для этого во время проведения регионального этапа голосования Общественная палата Коми запустит круглосуточную «горячую линию». Жители республики могут звонить с утра до вечера и предлагать имена героев.

В России уже несколько аэропортов носят имена великих соотечественников, которые прославили страну. Например, в Оренбурге аэропорт носит имя Юрия Гагарина, в Барнауле – Германа Титова, в Кемерово – Алексея Леонова. Аэропорт Ульяновска назван в честь Николая Карамзина – российского писателя и историка, уроженца Симбирской губернии. Новый международный аэропорт в Ростове-на-Дону, построенный к ЧМ по футболу 2018, назвали в честь казачьего атамана Матвея Платова.