Ощутить город: в Сыктывкаре гуляли люди с завязанными глазами

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-15T17:05:25+03:00

Во всем мире в этот День «белой трости» люди переходят «на ту сторону баррикад», чтобы понять боли слепых

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В Сыктывкаре десятки горожан прошли по исторической части города с завязанными глазами, чтобы на полчаса примерить роль незрячего человека. Во всем мире в этот День «белой трости» люди переходят «на ту сторону баррикад», чтобы понять боли слепых. Мы побывали на акции, пообщались с ее участниками и принесли вам небольшой фоторепортаж.

Акция в День «белой трости» проходит в Сыктывкаре уже не в первый год. В означенное время у здания администрации собрались десятки сыктывкарцев. С завязанными глазами они прошли по улицам столицы от мэрии до здания общества слепых на улице Советской.

Многие участники акции испытали чувство беспомощности при передвиженииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Возможно, мы выходим на улицы уже в девятый или десятый раз. Очень надеемся, что этой акцией привлечем внимание людей к проблемам незрячих. Глобальная наша мечта и цель — сделать на базе общества слепых центр реабилитации, где незрячие могли бы получить самую полную поддержку от узконаправленных специалистов. Но власти на нас пока не обращают особого внимания, к сожалению, - поделился председатель региональной организации Всероссийское общество слепых Александр Верховод.

Иван Ефимов не видит с самого рождения, но он не чувствует себя несвободным человеком. «Кто боится — сидит дома», - отметил мужчина. Иван переехал в Сыктывкар из Ижевска несколько лет назад на родину своей жены. Он жил и в других крупных городах России, поэтому может отметить, что по столице Коми передвигаться просто. Все это благодаря несложному расположению улиц. Однако в маленьком городе он столкнулся с другой проблемой, которую не встретишь в мегаполисах:

Иван Ефимов не видит с самого рождения, но он не чувствует себя несвободным человекомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- В Сыктывкаре действует ничтожное количество звуковых светофоров. Я понимаю, что, возможно, жителей близлежащих домов они раздражают. Но все же никак не могу взять в толк, почему их так же не бесит звуковая реклама, которую нынче можно встретить повсеместно. Я думаю, что узость такого мышления свойственна жителям таких небольших городов, как в Сыктывкар. В Москве с этим намного проще, - поделился Иван.

Люди шли с черными непроницаемыми повязками на глазах под чутким руководством товарищей. Кто-то держал за руку, кто-то сопровождал движение «незрячего» устными указаниями:

Иеромонах отец Александр Митрофанов отметил, что трость не дает ощущения полноценного восприятия мираФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Я в первый раз участвую. Опыт необычный. Но все равно мне было легче, потому что рядом шли знакомые люди, которые подсказывали, куда идти. Одному было бы идти крайне проблематично. Трость не дает ощущения полноценного восприятия мира. Меня удивило, что светофоры были без звукового сопровождения. Как в этой ситуации переходить дорогу незрячим, не совсем понятно, - отметил иеромонах отец Александр Митрофанов.

Другие участники акции с наглухо завязанными глазами чувствовали даже присутствие «неких темных сил»:

Другие участники акции чувствовали даже присутствие «неких темных сил»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Ощущения были необычными. Я чувствовала, что не могу до конца довериться своему сопровождающему товарищу. Под конец шла уже спокойно и размеренно. Однако я постоянно ощущала присутствие рядом некой темной силы. Может быть, это просто так чувствовала громаду зданий справа от себя, - студентка Юлия Пантелеева.

Акция заставила взглянуть на мир под другим углом зренияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Но общим для всех, кто рискнул принять активное участие в Дне «белой трости», было одно: акция заставила взглянуть на мир под другим углом зрения:

- Было ощущение беспомощности. Это чувство освежает. Сейчас я смотрю на все немного по-другому. Я начинаю понимать, как тяжело незрячим ориентироваться в городе, - рассказал студент Николай Лодыгин.

Люди шли с черными непроницаемыми повязками на глазах под чутким руководством товарищей.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Акция завершилась дружным чаепитием и брейн-рингом в здании общества слепых. По словам незрячих, это праздник — возможность напомнить, что они есть, что их проблемы важны.

Кто-то держал за руку, кто-то сопровождал движение «незрячего» устными указаниямиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Справка

15 октября — Международный день «белой трости» (International White Cane Safety Day)— символа незрячего человека. Он призван привлечь внимание общества к проблемам слепых и слабовидящих и сформировать толерантное отношение кним.

В России в период между 15 октября — Днем белой трости и 13 ноября — Международным днем слепых проходит Месячник белой трости с целью внедрения интеграции и реабилитации слепых. По всей стране проводятся семинары, «круглые столы» и тренинги, устраиваются лекции и беседы с целью познакомить зрячих с проблемами незрячих людей.