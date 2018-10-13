2018-10-13T11:16:55+03:00
Общество

Поезд Воркута – Лабытнанги назвали самым медленным в России

Он преодолевает 277 километров за 10-13 часов
Поделиться:
В рейтинг вошло пять маршрутовВ рейтинг вошло пять маршрутовФото: из архива "КП"
Изменить размер текста:

Поезд, курсирующий по маршруту ВоркутаЛабытнанги назвали самым медленным в России. Об этом говорится на канале «Яндекс Дзен» «1520. Все о ж/д».

Автор подготовил обзор пяти самых медленных поездов России Пятое место досталось составу, курсирующему между Тындой и Комсомольском-на-Амуре. Расстояние в 1 469 километров поезд преодолевает за 36 часов и 28 минут, делая в пути более 80 остановок. Его средняя скорость – около 40 километров в час.

Поезд УфаСибай, занявший четвертое место, преодолевает 461 километр чуть менее чем за 12 часов. Его средняя скорость – также около 40 километров в час.

На третьем месте расположился поезд МоскваКинешма. В обзоре отмечается, что он замедлен намеренно. Многие используют его как ночной поезд от Иваново до Москвы, и людям нужно успеть хотя бы немного поспать. Расстояние в 412 километров он преодолевает за 10 часов и 52 минуты.

Второе место – у поезда ГрозныйВолгоград. Он преодолевает 931 километров чуть больше чем за 25 часов и имеет около 50 остановок. Скорость состава – 36,8 километра в час.

Лидером обзора назвали поезд Лабытнанги (ЯНАО) – Воркута. Свой маршрут в 277 километров он проходит за 10 часов и 19 минут.

– Это еще немыслимое ускорение – раньше он шел почти 13 часов, – говорится в обзоре.

При этом, согласно сайту РЖД, некоторые поезда и сейчас преодолевают это расстояние за 12 часов 56 минут. Часть составов находятся в пути 11 часов 3 минуты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
Новости 24
В субботу в Коми снег и дожди
На выходных жители Коми отдохнут от дождей и снега
Интинцы будут требовать новые рабочие места на митинге
За утонувшего вахтовика в бассейне Усинска ответит директор спортшколы
Верховный суд Коми оставил Василия Гончаренко в СИЗО до 24 ноября
Жители Коми в соцсетях просят наградить участковых, поймавших кожвинских убийц
Воркутинка получила штраф в размере 100 тысяч рублей за «помощь» украинцам
В Сысольском районе пьяный водитель вылетел в кювет
Стали известны подробности задержания подозреваемых в убийстве в Кожве
В Печоре женщина на иномарке сбила пешехода
В воскресенье в Коми дожди и снег
Для участников вокального конкурса за приз Ольги Сосновской подняли возрастную планку
Кожвинских изуверов поймали
Часть сыктывкарских автобусов будет ездить по другим маршрутам
Жители Кожвы: «Трагедия назревала давно»