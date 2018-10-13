Поезд Воркута – Лабытнанги назвали самым медленным в России

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-13T11:16:55+03:00

В рейтинг вошло пять маршрутов Фото: из архива "КП"

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Поезд, курсирующий по маршруту Воркута – Лабытнанги назвали самым медленным в России. Об этом говорится на канале «Яндекс Дзен» «1520. Все о ж/д».

Автор подготовил обзор пяти самых медленных поездов России Пятое место досталось составу, курсирующему между Тындой и Комсомольском-на-Амуре. Расстояние в 1 469 километров поезд преодолевает за 36 часов и 28 минут, делая в пути более 80 остановок. Его средняя скорость – около 40 километров в час.

Поезд Уфа – Сибай, занявший четвертое место, преодолевает 461 километр чуть менее чем за 12 часов. Его средняя скорость – также около 40 километров в час.

На третьем месте расположился поезд Москва – Кинешма. В обзоре отмечается, что он замедлен намеренно. Многие используют его как ночной поезд от Иваново до Москвы, и людям нужно успеть хотя бы немного поспать. Расстояние в 412 километров он преодолевает за 10 часов и 52 минуты.

Второе место – у поезда Грозный – Волгоград. Он преодолевает 931 километров чуть больше чем за 25 часов и имеет около 50 остановок. Скорость состава – 36,8 километра в час.

Лидером обзора назвали поезд Лабытнанги (ЯНАО) – Воркута. Свой маршрут в 277 километров он проходит за 10 часов и 19 минут.

– Это еще немыслимое ускорение – раньше он шел почти 13 часов, – говорится в обзоре.

При этом, согласно сайту РЖД, некоторые поезда и сейчас преодолевают это расстояние за 12 часов 56 минут. Часть составов находятся в пути 11 часов 3 минуты.