2018-10-13T13:44:13+03:00
Общество

Пропавшую 77-летнюю сыктывкарскую учительницу нашли мертвой

При жизни она страдала потерей памяти
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О причинах смерти женщины не сообщаетсяО причинах смерти женщины не сообщаетсяФото: из открытых источников
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В Сыктывкаре нашли тело 77-летней Елизаветы Яковлевны Лукиной, которая ушла из дома еще 8 октября. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

Как сообщалось ранее, Лукина ушла из дома № 44 по улице Коммунистической. Родные, близкие и волонтеры поискового отряда забили тревогу. Они распространяли ориентировки и просят неравнодушных сыктывкарцев помочь в расклейке объявлений.

В республиканском МВД рассказали, что бабушка страдает потерей памяти.

- Однажды эта бабушка ночевала у нас в подъезде дома по улице Коммунистической. Мы ее накормили горячим. Было понятно, что у пенсионерки не все хорошо хотя бы потому, что она была в разных ботинках, - сообщила сыктывкарка Наталия З. в группе «Лиза Аллерт в Коми».

Кстати, Елизавета Яковлевна - ветеран педагогического труда и отличник народного просвещения. 31 год она отработала учителем начальных классов в детском доме имени Алекандра Католикова.

Сегодня пенсионерку нашли мертвой. Около 10 утра ее тело обнаружили в районе улиц Маркова и Колхозной. О причинах смерти педагога в МВД не сообщили.

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