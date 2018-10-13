26 мастеров и сотни хенд-мейд идей. Как устроена выставка «Золото осени» в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 14:59 2018-10-13T15:46:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре проходит выставка мастеров города «Золото осени». Она собрала под крышей центра досуга и кино «Октябрь» 26 умельцев. Кажется, что они умеют делать практически все: от полимерных цветов, которые не отличить от живых, до душистого мыла. Мы побывали на выставке, поговорили с мастерами и принесли вам уютный фоторепортаж.

Выставка «Золото осени» стартовала сегодня, 13 октября. Несколько лет назад подобные выставки проходили с завидной регулярностью, собирая сотни посетителей. Затем активность хенд-мейд мастеров утихла. Как рассказала один из организаторов выставки Оксана Лытасова, это связано с тем, что аренда помещений для самодеятельных мастеров сейчас не совсем по карману. Однако, потребность собрать всех мастеров вместе в рамках ярмарки не исчезала.

- Сейчас в Сыктывкаре заламывают высокие цены на аренду. Например, в среднем — 20 тысяч за день. Конечно, это высокая для нас стоимость. Мы не отчаялись, искали дальше и, наконец, нашли эту площадку, чему очень рады. Верим, что такие события для Сыктывкара станут регулярными. Мы уже анонсируем следующую выставку, которая состоится в начале декабря, - отметила другой организатор выставки Наталия Казанкова.

26 мастеров — это огромное разнообразие работ - бижутерия, сухоцветы, полудрагоценные камни, вкрапленные в ожерелья, игрушки, куклы, мыло и даже платья. Все это можно приобрести в подарок родным и близким.

В Сыктывкаре проходит выставка мастеров города «Золото осени»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Каждый мастер охотно делится историями о том, как творчество меняют жизнь к лучшему. Например, Татьяна Миронова делает цветы из полимерной глины в технике холодного форфора. Единственное отличие их от настоящих — это отсутствие запаха. Мастер делает одну розу в течение 13-14 часов, поэтому цена на букет может показаться сыктывкарцу не самой дешевой. Именно поэтому, по словам Татьяны, ее работы покупают жители России по интернету чаще, чем земляки.

В Сыктывкаре проходит выставка мастеров города «Золото осени»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Наталья Васильевна Панюкова делает домовят для всех, кому не хватает тепла. У мастера вся квартира заставлена игрушками. Каждый домовенок, который вышел «из под ее пера» несет определенную миссию. Например, спасти от сглаза или принести деньги.

- Однажды пожилая бабушка купила у меня домовенка. Спустя время приходит и говорит, что перестала чувствовать себя одиноко, и заказала еще одну игрушку. Довольно часто такие обереги покупают и бизнесмены, - рассказала мастер.

В Сыктывкаре проходит выставка мастеров города «Золото осени»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На выставке даже был мастер-мужчина Алексей Казанков, который делает изысканные сережки их эпоксидной смолы в тандеме со своей девушкой. В итоге получаются сережки или брошки, в которых навеки застыли цветы: одуванчики, листочки мяты, васильки. Кстати, мастера отмечают, что цены на работы в Сыктывкаре значительно ниже, чем в центральных городах России. Но горожане почему этим не прользуются, спеша покупать вещи через интернет.

Мастер по изготовлению амулетов ловцы снов Лидия Сивкова рассказала, что стала их мастерить два года назад. С тех пор в ее багаже накопилось много историй, как амулеты возвращают крепкие и глубокие сны. «Люди рассказывают, что когда повесят у кровати ловцов, то сны становятся очень реальными. Некоторые даже помнят запахи и видят все в цвете. Исчезают беспокойные и бестолковые сны, а остаются яркие».

В Сыктывкаре проходит выставка мастеров города «Золото осени»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Марина Самотолкова, не теряя время, плетет красивые изделия прямо на ярмарке. Творчество настигло ее внезапно, как и многих в зале. Много лет назад она решила смастерить для мамы колье к платью. Купила красивый бисер и за два часа сотворила красоту. С тех пор поняла, что бисер ее любит и не переставала заниматься творчеством.

В Сыктывкаре проходит выставка мастеров города «Золото осени»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На ярмарке можно было купить платье в русском народном стиле из штапеля. Мы не преминули возможностью и примерили наряд. Он приятный к телу, к тому же в воздушном платье хочется все время кружиться перед зеркалом.

Мы обошли 20% стендов с товарами, которые можно приобрести на ярмарке «Золото осени». Все остальное - вы можете увидеть своими глазами. Мероприятие проходит два дня: 13 и 14 октября с 11:00 до 19:00.