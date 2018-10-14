Погоня за пугливым водителем и просроченные страховки: в Сыктывкаре прошли массовыепроверки автомобилистов

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-14T10:49:57+03:00

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Госавтоинспекция Сыктывкара провела массовую проверку в районе местечка Лесозавод: автоинспекторы в течение трех часов проверили 50 машин и выявили 15 нарушений ПДД. Среди них — неостановка на законное требование сотрудников ГИБДД и отсутствие полисов ОСАГО. Мы отправились в рейд вместе с инспекторами ГИБДД.

Массовая проверка прошла в субботу, 13 октября, поздним вечером. Несколько экипажей ДПС начали дежурить с 21:00 у дома №91 по улице Савина. Этот рейд проходил в тандеме с кинологом и семилетней овчаркой Астрой, которая проверяла подозрительные машины на запрещенные вещества.

Овчарка Астра проверяла авто на наличие запрещенных веществФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В начале рейда мимо сотрудников ГИБДД лихо промчалась «Лада Приора», проигнорировав требование остановиться. Инспекторы прыгнули в машину и помчались за предполагаемыми нарушителями. Через 10 минут по рации сообщили, что погоня прекратилась у центра «Скала».

Рейд начался лихо - с погониФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Оказалось, что в авто находились молодые парни. По словам водителя, он видел машины ГИБДД, но испугавшись их количества, решил не останавливаться. «Напишите, что я КМС по волейболу и за ЗОЖ», - попросил он. Но тут на его добродушном лице появился страх, когда собака кинолога показала, что в машине есть запрещенные предметы.

Собака кинолога показала, что в машине есть запрещенные предметыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Инспектор внимательно осмотрел авто, но ничего не обнаружил. «Может быть, это потому, что мы 20 минут назад курили кальян?» - предположили пассажиры. Кинолог отметила, что это вероятно, так как собака, подготовленная на поиск наркотиков, остро реагирует на резкие химические запахи. В итоге, оказалось, что у водителя нет полиса ОСАГО. На него составили административный материал за неостановку на законное требование сотрудников ГИБДД (статья 12. 25, ч.2) и за просроченный полиса ОСАГО ( статья 12.37). Всего за вечер за отсутствие страховки оштрафовали трех водителей.

Еще один подозрительный водитель на «девятке» попал в поле зрения инспекторов, когда он, подъезжая к средоточию машин ГИБДД, замедлил ход и развернулся. За машиной последовало авто ДПС. «Девятку» догнали, оказалось, что все документы у водителя в порядке. «По его словам, ему вдруг позвонил друг и попросил забрать с противоположного конца города», - отметил инспектор.

Такие рейды проводят не менее двух раз в месяцФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Инспекторы оштрафовали шесть водителей, которые везли в машине непристегнутых пассажиров. Также им попался один автолюбитель без прав, и они зафиксировали один выезд на полосу встречного движения. Надо отметить, что всего за ночь сотрудники ГИБДД задержали трех нетрезвых водителей.

По словам начальника отдела пропаганды ГИБДД по Сыктывкару Ирины Рубцовой, такие рейды проводят не менее двух раз в месяц. В особой зоне внимания — нетрезвые водителя. Только с начала года в Сыктывкаре произошло 23 ДТП и одна смерть по вине пьяных автолюбителей. Всего с начала года в столице Коми произошло 282 ДТП, 8 человек погибли, 342 человека получили травмы различной степени тяжести. Если смотреть более глобально, то с начала года сотрудниками ГИБДД зафиксированы 50 тысяч нарушений, из них выявили более тысячи нетрезвых водителей.