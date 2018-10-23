В Коми жители поселка Мадмас перекрыли дорогу грузовикам, направлявшимся на станцию Шиес

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-23T14:14:21+03:00

Люди выстроили живой щит, чтобы не пропустить караван КамАЗов на станцию Шиес. Фото: Группа "Усть-Вымский район против свалки на Шиесе" в соцсети "Вконтакте". Фото: vk.com

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Народный протест в связи со строительством мусорного полигона приобретает новые формы. От акций протеста граждане перешли к реальным попыткам парализовать обустройство грандиозной свалки на станции Шиес в Архангельской области. Вчерашним вечером жители усть-вымского поселка Мадмас живым щитом перекрыли дорогу большегрузам, которые везли стройматериалы для будущего экотехнопарка под отходы из Московской области.

Граждане стараются парализовать строительство грандиозного мусорного полигона.Фото: Группа "Усть-Вымский район против свалки на Шиесе" в соцсети "Вконтакте".Фото: vk.com

Граждане не пропустили караван КамАЗов. Грузовики должны были доставить на стройку песчано-гравийную смесь.

"Автомобили поехали под запрещающие знаки на погрузку через центральную улицу Мадмаса, как делали это и раньше. Активисты сообщили о нарушениях в органы полиции," - сообщается в группе "Усть-Вымский район против свалки на Шиесе" в соцсети "Вконтакте".

Водители большегрузов остановили свои машины в полукилометре от Мадмаса. Дальше путь для них был перекрыт.

КамАЗы остановились вблизи Мадмаса. Фото: Группа "Усть-Вымский район против свалки на Шиесе" в соцсети "Вконтакте".Фото: vk.com

В то же самое время в интернете на сайте "Российская общественная инициатива" набирает популярность петиция с требованием запретить строительство полигона отходов на железнодорожной станции Шиес.

"Многие уверены, что готовится большая свалка на Севере, и мусор, завезённый железнодорожными составами, навечно останется здесь. Местные жители и жители из соседней республики Коми обеспокоены за экологию и свое здоровье, они не могут понять, почему для возведения объекта выбрали болотистое место на возвышенности. В дальнейшем все эти нечистоты будут отравлять все близлежащие, тем самым сегодняшние чистейшие природные места будут уничтожены московскими отходами," - говорится в петиции.

Интернет-инициативу поддержали 2 472 человека.