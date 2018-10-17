Опасность сверху: на жителей Коми упадут ступени ракеты «Союз-2»

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-17T14:11:42+03:00

Ступени ракеты-носителей ещё 15 лет назад активно падали в Удорском районе. На фото - Альберт Логинов. Фото Геннадия Михеева Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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19 октября (возможно, 20 октября) с 3.30 до 6.30 часов планируется пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк». Об этом сообщило Министерство обороны России.

Предположительно ступени ракеты-носителя упадут в Ижемском районе.

- Определены квадраты, куда должны упасть обломки, - сообщили в Управлении ГО и ЧС администрации Ижемского района. - Главы сельского поселения Кельчиюр, сел Няшабож, Брыкаланск, Кипиево уже предупреждены, что в окрестностях населенных пунктов возможно падение ступеней.

Скорее всего, обломки ракеты приземлятся на болота.

Жителей и гостей района просят соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения леса. «Если вы все же стали свидетелем падения ступени и объект загорелся, - немедленно покиньте данную территорию», - предупредили в районной администрации.

Дело в том, что при горении топливо (гептил), которым заправляют космические ракеты и корабли, выделяет ядовитые и токсичные вещества. В случае чрезвычайного происшествия жителей Коми просят звонить по телефонам службы спасении (01, 112) или в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ижемского района (8-82140-94-430).

Всего у космодрома «Плесецк» определены 24 района падения на суше. Однако в последние годы большинство первых ступеней приземляется в Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе. В нашей республике обозначены четыре действующих поля падения: «Печора», «Вашка», «Усть-Цильма», «Железнодорожный».

Сейчас по территории Удорского района разбросаны отработавшие свое 1200 боковых блоков ракеты-носителей космических спутников семейства «Союз». Масса каждого обломка, упавшего из космоса, - 2 тонны, а его размер - 3 м в ширину и 19 м в длину.

В общей сложности в Коми за все годы освоения космоса произошло падение свыше 7 тысяч тонн отработанных частей ракет-носителей.

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