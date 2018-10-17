Сыктывкарцы: «В «бесхозном» парке Эжвы бомжи пугают детей»

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-17T15:50:19+03:00

Изменить размер текста: A A

По словам сыктывкарцев в «бесхозном» парке Эжвинского района столицы Коми обосновались бомжи. Виноваты в этом, по мнению жителей, местные власти, которые не убирают парк, как положено. Мэрия же считает, что к безобразию причастны сами эжвинцы: администрация все чистит в срок, а люди — мусорят круглосуточно.

В центре Эжвы по улице Космонавтов находится парковая зона. По словам местных, уборка не производилась с начала весны. Люди пишут, что по этому вопросу была встреча с руководителем района в мае, где было дано обещание навести в парке порядок.

- Наши дети через этот парк ходят на кружки и секции в ДКБ. В этом же парке распивают спиртное люди без определенного места жительства. Повсюду разбитые бутылки из под «Боярышника». Грязь, свалки мусора. На протяжении всего лета обращались к руководству района- безуспешно. Ответ от администрации такой: «Земля бесхозная, никому не принадлежит», - сообщили жители.

В эжвинской мэрии ответили, что эта аллея площадью 4828 м2 в районе жилого дома №3 по улице Космонавтов относится к территориям общего пользования и имеет статус «городской сквер». В отношении земельного участка произведен государственный кадастровый учет. Правом его распоряжения обладает МО ГО «Сыктывкар». В администрации пояснили, что убирали парк неоднократно, но он загрязняется с невероятной скоростью, в чем виноваты сами местные жители:

- В рамках прошедших в мае текущего года традиционных майских субботников по уборке общественных территорий, в которых принимали участие организации и учреждения Эжвинского района, указанная территория убиралась дважды. В уборке принимали участие работники ЭМУП «Жилкомхоз», а также техника, которая в больших объемах вывозила бытовой мусор, накопившийся в осенне-зимний период. В течении летнего периода территория сквера убиралась силами трудового отряда «Бур Лун», а 15 и 29 сентября 2018 года были проведены субботники по уборке территории в районе ДКБ силами общественной организации «Добровольческий штаб» с вывозом мусора силами ЭМУП «Жилкомхоз».К сожалению, культура, посещающих эту территорию, не позволяет содержать порядок на высоком уровне, несмотря на высокую периодичность уборки, - сообщили в мэрии.

Как бороться с несанкционированными свалками?

В пресс-службе мэрии рассказали, что при выявлении на территории МО ГО «Сыктывкар» несанкционированных свалок либо недобросовестного исполнения коммунальных услуг управляющими компаниями в части вывоза твердо-коммунальных отходов, необходимо обратиться в Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу ул. Бабушкина, 22 , каб. 101. Желательно с приложением фотоматериала для рассмотрения и дальнейшего принятия решения.