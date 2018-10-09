Жителям Коми предстоит по-новому платить за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-09T15:25:46+03:00

Вывоз и утилизацию мусора по всей Коми будет контролировать один региональный оператор - "Ухтажилфонд" Фото: из архива «КП»

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С нового года жителям Коми предстоит по-новому оплачивать вывоз и утилизацию мусора: будет введен мусорный сбор. Теперь за все этапы обращения с твердыми бытовыми отходами предстоит отвечать одной организации - региональному оператору. Напомним, пока сбором, транспортировкой, сбросом и переработкой ТБО занимаются разные коммунальные службы, а с нового года всю цепочку будет контролировать ООО "Ухтажилфонд".

Нововведение распространится на всю Коми, в том числе и на жителей Сыктывкара. В этой связи "КП в Коми" выяснила, что по этому поводу думает мэр столицы республики Валерий Козлов?

- Давно следовало создать структуру, ответственную за все стадии обращения с мусором. Мусор - проблема всемирная, и актуальная для многих иностранных и российских городов. Решение навести порядок в данном коммунальном секторе я считаю абсолютно правильным. В мусорной сфере нужна одна организация с прозрачной системой финансирования и собственным банковским счетом, - заявил сыктывкарский градоначальник на брифинге после общегородской планерки.

Есть информация, что за мусор придется платить аж по 90 рублей за человека. Не слишком ли дорого?Фото: из архива «КП»

Отметим, что многие горожане восприняли в штыки новость о появлении регоператора. Граждан возмущает информация о баснословных тарифах на мусор. Не исключено, что платить придется аж по 500 рублей за каждого человека, прописанного в квартире. Такую предварительную информацию недавно сообщала газета "Трибуна". Не слишком ли дорого обойдется нам мусор?

- Тарифы устаналивают профильные структуры. Я уверен, что для жителей республики установят обоснованную стоимость мусорного сбора. Другой вопрос, как эти деньги будут потом использованы. Регоператор построит себе шикарный офис в центре города, а директор организации будет ездить на лимузине, или средства пойдут на обновление транспортного парка и техники, - высказал свою позицию Валерий Козлов.