2018-10-18T15:26:49+03:00
Общество

Проводится проверка по факту смерти 18-летнего печорца в больнице

По словам матери, Александр Зюзев погиб после укола антибиотика
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из личного архива Ларисы ЗюзевойФото из личного архива Ларисы Зюзевой
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В Печоре 18-летний Александр Зюзев умер на больничной койке. Как предполагает матери парня, это произошло из-за халатности медиков. Сейчас по этому случаю проходит служебное расследование, сообщили «Комсомольской правде в Коми».

Мать погибшего предполагает, 1 октября молодому человеку ввели препарат, который вызвал анафилактический шок. Между тем, в карточке больного было указано об аллергии на антибиотик. Александра Зюзева не стало в пятницу, 12 октября. Он умер в реанимации после двухнедельной борьбы врачей за его жизнь.

- Сейчас проводится служебное расследование. Здесь неоднозначно можно все трактовать, поэтому я комментировать пока ничего не могу. Надо дождаться окончания расследования - отметила главный врач Печорской центральной районной больницы Наталья Чупрова.

Виноваты ли медики, еще не известно. Это должны выяснить соответствующие органы. Мама погибшего подала заявление в следственный комитет, когда Александр лежал в реанимации. «Мы не стали оттягивать момент расследования, потому что понимали: в случившемся нет нашей вины», - отметила Лариса Зюзева.

Напомним, что 18-летний Александр Зюзев в этом году окончил школу и поступил на заочное отделение вуза в Санкт-Петербурге. Молодой человек мечтал стать метеорологом. Параллельно он работал, так как хотел быть самостоятельным. Впереди – много планов, но все они оборвались

Лариса Зюзева работает медсестрой в детском саду. По ее словам, никто не верил, что она может пойти против медицинского сообщества, так как сама является его частью.

- Но я чувствую большую поддержку от родных, друзей, близких, однокурсников, одноклассников. Сестра, которая живет в Париже, не оставляет в беде. В общем, все прониклись горем, кроме руководства больницы. От медиков я не услышала ни единого извинения, - рассказала мама погибшего мальчика.

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