2018-10-18T17:11:52+03:00
Общество

Многострадальный дом в сыктывкарском местечке Кочпон-Чит начали ремонтировать

Но жильцы многоэтажки боятся, что до отделки дело не дойдет
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива редакцииФото из архива редакции
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В ночь на 13 августа в сыктывкарском местечке Кочпон-Чит произошел пожар в трехэтажном жилом доме № 10 по улице 65-летия Победы. Он в одночасье лишил десяток семей крыши над головой. В начале октября стартовал восстановительный ремонт, которого с нетерпением ждали жильцы. Однако они боятся, что он будет некачественным. Своими опасениями они поделились с порталом «Комсомольская правда в Коми».

Многострадальному дому в местечке Компон-Чит сильно досталось в августе: полностью выгорел третий этаж с крышей и чердаком, в ходе тушения были затоплены квартиры. По словам жильцов, в квартирах «процветает» грибок, а жить в многоэтажке некомфортно и страшно. Люди отмечают, что спустя два месяца после пожара еще нет заключения о причине возгорания.

- Администрация приняла решение ремонтировать дом. Чтобы обязать структуры качественно провести работы или признать жилые помещения непригодными для проживания, нужен юрист, - рассказала жительница дома Татьяна Латкина. Она высказала опасения большинства обитателей дома: «Сделают сейчас самое опасное, люди заселятся, забудут, смирятся и отремонтируют квартиры самостоятельно».

В мэрии пояснили, что жителям многострадального дома не стоит паниковать, что их бросят на произвол судьбы.

- Выполнение неотложных восстановительных работ в многоквартирном доме по адресу уже начато подрядной организацией ООО «Промресурс» с 9 октября сразу после заключения договора. На 17 октября выполнены подготовительные работы, работы по уборке и вывозу мусора. Также ведется поэтапная разборка поврежденных элементов металлоконструкций, формируется график закупок и подвоза строительных материалов (оконные блоки, утеплитель, пароизоляционные материалы, профлист фасадный и кровельный, изготавливаются металлические элементы ферм и прогонов) для обеспечения бесперебойной работы по восстановлению теплового контура здания. Первый этап работ будет завершен до середины декабря 2018 года. Работы по восстановлению внутренних инженерных сетей, отделки мест общего пользования запланированы в рамках второго этапа строительно - монтажных работ, - отметили в пресс-службе администрации столицы.

Однако жильцы дома, которые прошли не один круг ада после страшного пожара, скептически относятся к планам администрации. Они собирают деньги на консультацию и сопровождение юриста, чтобы следить за законностью всех выполняемых работ.

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