По факту смерти 18-летнего печорца в больнице возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-22T12:36:33+03:00

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В Печоре 18-летний Александр Зюзев умер на больничной койке. Как предполагают родители парня, это произошло из-за халатности медиков. Следственный комитет по Коми по этому факту уже возбудил уголовное дело, сообщил «Комсомольской правде в Коми» руководитель частной юридической фирмы Александр Адевосян, который занимается сопровождением дела.

Мать погибшего предполагает, что 1 октября молодому человеку ввели препарат, который вызвал анафилактический шок и смерть молодого человека. Александра Зюзева не стало в пятницу, 12 октября. Он умер в реанимации после двухнедельной борьбы врачей за его жизнь. Как сообщил руководитель юридической фирмы «Юстина» Александр Адевосян, который занимается сопровождением этого дела, следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Специалисты квалифицировали деяние более тяжкой статьёй, нежели 293 УК РФ (Халатность), а именно ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По словам юриста после решения следственного комитета он будет представлять потерпевших в уголовном процессе. По его завершению в отношении должностных лиц больницы будет возбуждено судебное разбирательство в гражданско-правовом порядке о компенсации медицинским учреждением морального вреда, причинённого потерпевшим. Тем не менее, юрист отметил, что пока нет решения суда обвинять кого-либо в трагедии преждевременно.

- Мы не можем обвинять врачей, можем лишь предполагать наличие их вины. Однако уже столкнулись с тем, что, по словам мамы умершего мальчика, шло затягивание процесса вскрытия. Есть предположение, что может осуществляться корректировка медицинской документации с целью избежать предполагаемой ответственности. Однако подчеркну, что это, на данный момент, только предположения. Фактические обстоятельства дела установит проверка Следственного комитета. Никакие обвинения не могут быть основаны на доводах и предположениях, - отметил Александр Адевосян.

Следователям предстоит выяснить, предупредил ли мальчик медиков о том, что у него есть аллергическая реакция на препарат, надлежащим ли образом исполняли свои должностные обязанности медики.

Фото из паблика «Группа памяти Александра Зюзева» в «ВК»

- Многим известно, а медикам в частности, что до назначения лечения проводится подробный опрос пациента. Мы помним, что у мальчика в 2014 году уже был анафилактический шок на действие препарата «Цефтриаксон». Тогда было очень тяжело, но мальчик, что называется, «выкарабкался». Этот первый страшный случай анафилактического шока ребёнок запомнил на всю жизнь. Тем более, что мама, при каждом обращении в больницу сына, всегда неоднократно напоминала ему о том, чтобы он незамедлительно предупредил медиков, что мальчик всегда выполнял своевременно. Сложно представить, что в этот раз он не предупредил врача, что подобный укол для него смертелен. Это обстоятельство вызывает обоснованные сомнения, - отметил юрист, который ведет дело о трагическом случае.

Юрист отметил, что халатность медиков районной больницы уже подтверждалась решением суда два года назад. Тогда с медицинского учреждения взыскали компенсацию морального вреда за ненадлежащее оказание медицинских услуг. Справедливость решения суда доказала и проверка Минздрава Коми.

- Складывается впечатление, что никаких выводов медики, основываясь на прошлом негативном опыте, не сделали. Теперь ситуация более серьёзная. Умер молодой человек, - отметил юрист.

Напомним, что 18-летний Александр Зюзев умер на больничной койке 12 октября. В этом году молодой человек окончил школу и поступил на заочное отделение вуза в Санкт-Петербурге. Молодой человек мечтал стать метеорологом. Параллельно он работал, так как хотел быть самостоятельным. Впереди – много планов, но все они оборвались. Его мама - Лариса Зюзева - работает медсестрой в детском саду. По ее словам, никто не верил, что она может пойти против медицинского сообщества, так как сама является его частью.

- Но я чувствую большую поддержку от родных, друзей, близких, однокурсников, одноклассников. Сестра, которая живет в Париже, не оставляет в беде. В общем, все прониклись горем, кроме руководства больницы. От медиков я не услышала ни единого извинения, - рассказала мама погибшего мальчика.