Суд по делу Гайзера: в СИЗО «Матросская тишина» Антона Фаерштейна лечили антидепрессантами

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-22T17:28:43+03:00

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В Замоскворецком суде Москвы по «делу Гайзера» допросили старшего государственного эксперта Московской лаборатории судебной экспертизы министерства юстиции России Андрея Питерова.

Допрошенный в суде в качестве специалиста Питеров раскритиковал проведенную по обращению следствия судебно-экономическую экспертизу деятельности Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми. В суде также изучили документы, касающиеся психического здоровья Антона Фаерштейна.

«Эксперты вышли за рамки»

Питерова допросили в суде по ходатайству адвоката Дарьи Евмениной, защищающей экс-главу Коми Вячеслава Гайзера. Питеров более 20 лет является экспертом в области судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы. Он также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в экспертной деятельности, сообщает БНК.

По словам Питерова, специалисты Алешин, Рафикова и Ушаков, которые проводили комплексную судебно-экономическую экспертизу, имеющуюся в материалах уголовного дела, вышли за пределы своей компетенции. Будучи экономистами, они давали юридическую оценку тем или иными действиям субъектов экономической деятельности. Питеров считает, что в рамках судебно-экономической экспертизы невозможно ответить на вопросы об экономической целесообразности создания и деятельности ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» с точки зрения самого акционерного общества и государства. Невозможен, по его мнению, ответ и на вопрос об экономической целесообразности передачи Зеленецкой птицефабрики в фонд.

Питеров указал, что в экспертизе содержатся ссылки на отчет об оценке акций птицефабрики, сделанной сотрудниками ООО «Оценочно-риелторский дом». Старший госэксперт считает, что проводившие экспертизу сотрудники должны были самостоятельно провести оценку акций птицефабрики, а не полагаться на отчет. По мнению Питерова, имеющаяся в материалах уголовного дела экспертиза не отвечает требованиям, установленным законодательством об экспертной деятельности.

Как прозвучало в суде, судебно-экономическая экспертиза деятельности фонда поддержки инвестпроектов по уголовному делу может проводиться только в государственном экспертном учреждении. В действительности же экспертизу провели специалисты, которые являются членами общественной организации.

Лечили антидепрессантами

Также в суде изучались документы, касающиеся психического состояния бывшего фигуранта уголовного дела Антона Фаерштейна.

Напомним, 9 августа 2016 года в СИЗО Москвы «Матросская тишина» был обнаружен повешенным на простыни Антон Фаерштейн, генеральный ди ректор компании «Метлизинг», которой принадлежат 82% акций Зеленецкой птицефабрики. Фаерштейн являлся, по квалификации органов следствия, финансистом-технологом и, по всей видимости, обладал информацией о движении денежных средств в множестве компаний, расположенных на территории Коми, подконтрольных Александру Зарубину, Валерию Веселову и Юрию Бондаренко.

Примерно за месяц до трагедии — 12 июля 2016 года - проводилась очная ставка между Антоном Фаерштейном и бывшим главой Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми Игорем Кудиновым. В ходе следственного действия Фаерштейн жаловался на плохое самочувствие, говорил тихим голосом. Его речь временами была путанная. По его просьбе были вызваны врачи. Медики не нашли в состоянии Фаерштейна ничего, что заставило бы насторожиться, и после осмотра очная ставка была продолжена.

В какой-то момент Фаерштейн стал произносить бессмысленные фразы. Следователь пригрозил, что такие ответы будут расценены как симуляция и отказ от дачи показаний. Фаерштейн на это предупреждение заявил, что желает давать показания, но плохо себя чувствует из-за бессонницы, и просил предоставить ему две недели для прохождения обследования.

Из оглашенных документов следует, что адвокат Фаерштейна в тот же день подавал письменное ходатайство о назначении его подзащитному психо-психиатрической экспертизы. На ходатайство следователь ответил отказом.

Примерно за два месяца до смерти Фаерштейн жаловался на бессонницу, кожные высыпания. Врачи диагностировали у него астено-депрессивный синдром – психоэмоциональное расстройство, для которого характерны постоянная усталость, снижение работоспособности, апатия и негативизм.

Со слов сокамерников, он был замкнут, необщителен. 15 июля 2016 года его осматривал врач-психиатр. В беседе с медиком Фаерштейн наличие суицидальных мыслей отрицал, на профилактическом учете как склонный к совершению суицида не состоял. Ему назначалось лечение антидепрессантами.

Не спал сутками

Сокамерник Фаерштейна Поткин пояснял, что Фаерштейн был угрюмым, всегда находился в каком-то своем мире, неохотно участвовал в разговорах. Примерно 20 июня 2016 года он просил связаться по интернету с женщиной, которую считал своей духовной наставницей в случае, если что-то с ним случится. На вопрос, что с ним может случиться, ответил, что в последнее время практически не спит, так как во сне у него останавливается дыхание, а он этого не чувствует. Предложил проверить, кто дольше задержит дыхание. В результате выиграл это состязание, продержавшись без воздуха более одной минуты.

Поткин сообщал, что Фаерштейн целыми днями лежал на кровати, при этом абсолютно не спал. На некоторое время он перестал принимать пищу, но голодовку не объявлял. Поткин отмечал, что в поведении Фаерштейна прослеживалась некоторая неадекватность. Он читал на ходу, передвигаясь по камере, брал книгу, а через пару минут клал ее на место. Читал урывками православную литературу, но не молился. Интересовался, можно ли исповедаться священнику, приходящему в СИЗО, можно ли ему доверять. Последние два дня помрачнел, был неразговорчив, чтобы уснуть, просил таблетки. В ночь с 8 на 9 августа 2016 года он проснулся в 3 часа ночи и больше не спал. Сидел на лавке, ничего не делал. Утром был очень бледен. Не стал завтракать. В автозаке ни с кем не общался, отстранено глядел в пустой угол машины.

15 сентября 2016 года было вынесено постановление о назначении посмертной судебно-психиатрической экспертизы в отношении Фаерштейна. Комиссия экспертов, изучив медицинскую документацию, пришла к выводу об отсутствии у Фаерштейна какого-либо психического расстройства, в том числе и временного. Эксперты указали, что в период проведения следственных действий у Фаерштейна развилось депрессивное расстройство, диагностированное 1 июля 2016 года, о чем свидетельствуют сниженное настроение, моторная заторможенность, астеническая симптоматика, затруднение контакта с окружающими, отгороженность, подавленность, сосредоточенность на внутренних переживаниях, ухудшение аппетита.