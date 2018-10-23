Эжвинцы о благоустройстве парка по улице Славы: «Это фантастика»

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-23T13:17:15+03:00

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В соцсетях распространяют эскиз благоустройства парковой зоны по улице Славы в Эжвинском районе Сыктывкара. Люди оставляют комментарии, что это похоже на фантастику. Однако в пресс-службе администрации района отметили, что эскиз – настоящий.

Проект благоустройства парковой зоны по улице Славы был разработан еще в 2017 году. В составе проекта предусмотрены спортивные, деткие, рекреационные зоны и аллеи. Также, как сообщили в эжвинской мэрии, предусмотрено обустройство малых архитектурных форм. При строительстве постараются максимально сохранить зеленые насаждения.

- Работы по благоустройству разбиты на три этапа. Сегодня ведется реализация первого этапа, а именно идет обустройство центральной площади парковой зоны для проведения мероприятий районного масштаба. Также заменяют опоры уличного освещения на мачтовые опоры со светодиодными светильниками и устанавливают парковые светильники, - сообщили в прес-службе администрации района.

Известно, что проект рассчитан на три года, то есть Эжва обзаведется феерическим парком к 100-летию Республики Коми. Стоимость проекта - 129 млн рублей