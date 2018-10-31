Валерию Веселову удалили жизненно важные органы

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-31T17:39:19+03:00

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Ключевой фигурант "дела Гайзера" Валерий Веселов, находясь в СИЗО, испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Об этом "КП в Коми" рассказала его адвокат Лидия Дубовая.

На момент ареста, 19 сентября 2015 года, Валерий Веселов проходил курс реабилитации после сложнейшей операции в онкологической клинике в Германии. У него был диагностирован рак поджелудочной железы третьей степени, то есть злокачественная опухоль уже давала метастазы. В немецкой больнице Веселову удалили поджелудочную железу, часть желудка, селезенку и желчный пузырь, сообщила адвокат. После сложнейших операций и курса химиотерапии у Валерия Веселова развился диабет, сейчас он должен в обязательном порядке регулярно получать инсулин и питаться по специальной диете.

- Ему дают инсулин, но как человек может сделать себе укол во время суда или, когда его везут в тесном автозаке на допрос? В условиях СИЗО ему не могут обеспечить диетическое питание, особенно в дни судебных заседаний. Во время судебных процессов подследственным полагается сухой паек, а это питание для него противопоказано, - описала сложности, с которыми приходится сталкиваться Валерию Веселову, его адвокат.

Напомним, Валерий Веселов находится в СИЗО "Лефортово" с 21сентября 2015 года. Ему предъявлено обвинение в участие в объединенном преступном сообществе и два особо крупных мошенничества.