2018-10-25T13:11:13+03:00
Общество

Сыктывкарцы сообщают в соцсетях о вспышке вирусе Коксаки: как дело обстоит на самом деле?

Оказалось, что ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Коми - напряженная.
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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В первых числах октября мамы Эжвинского района Сыктывкара забили тревогу: по городу ходит вирус Коксаки. По их словам, за один вечер скорая не менее шести раз выезжала на вызовы с поводом «гнойные высыпания и высокая температура».В Роспотребнадзоре «Комсомольской правде по Коми» отметили, что ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией, одним из видов которой является вирус Коксаки, на территории республики — напряженная.

1 октября обеспокоенные мамы в Эжве написали в соцсетях о странных симптомах заболевания у своих детей, с которыми сталкиваются впервые:

- Врачи не говорят, что это вирус Коксаки. Они пишут в карточке, что это энтеровирусная инфекция. Но возбудитель энтеровируса и есть Коксаки. Симптомы – высокая температура, сыпь на ладонях, ступнях и попе, прыщи во рту. Может это и не Коксаки, но с другими мамочками мы думаем, что это вирус, - сообщила порталу «Комсомольская правда в Коми» обеспокоенная родительница заболевшего малыша.

По информации Роспотребнадзора Коми, с 1 по 19 октября по первоначальным диагнозам в городе Сыктывкаре зарегистрировано 44 случая этеровирусной инфекции, в том числе в Эжвинском районе – 30. Среди заболевших дети составляют 57,7%.

Всего в Коми за 9 месяцев зарегистрировано 92 случая энтеровирусных инфекций. Но заболеваемость в 1,7 раза ниже по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года. Во всех случаях выделены энтеровирусы. При проведении определение генотипа вируса обнаружены энтеровирусы Коксаки (А6, А4, А16, ЕСНО 7, 9).

По словам специалистов, заболеваемость энтеровирусной инфекцией характеризуется сезонностью. Подъем отмечается в летнее-осенний период. Циркуляция энтеровирусов отмечается на территории всех субъектов России. Коми не является исключением.

Наиболее часто заболевание встречается в виде инфекционной экзантемы. Высыпания, чаще всего, на коже рук и ног, груди и лице. Основные меры профилактики – соблюдение личной гигиены, тщательное мытье овощей и фруктов, употребление доброкачественной воды, проведение влажной уборки помещений. Родителям необходимо следить за состоянием здоровья детей и не приводить больных в детское учреждение, - отмечают санитарные врачи.

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