2020-05-21T18:58:46+03:00
Общество

В Усть-Цильме в зоне подтопления оказались 6 населенных пунктов

Врио главы Коми оценил ситуацию в регионе
Дарья ЮДИНА
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В Усть-Цилемском районе пик паводка еще не прошлиВ Усть-Цилемском районе пик паводка еще не прошли
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Врио губернатора Коми Владимир Уйба выпустил ежедневное видеообращение. Он рассказал о паводковой ситуации в Усть-Цилемском районе, куда приехал для оценки ситуации.

Сейчас в Усть-Цилемском районе в зоне подтопления находится шесть населенных пунктов. Больше всего «пострадавших» от воды домов в Усть-Цильме и Среднем Бугаево. Людей переселились в пункты временного размещения и к родственникам. Пик паводка в районе ещё не достигнут.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 21 мая.00:14 - о ситуации с коронавирусом на 21 мая 00:40 - о паводке в Усть-Цилемском районе 01:55 - о встрече с общественностью Усть-Цилемского района 02:28 - о посещении историко-мемориального музея А.В.Журавского 03:30 - о включении Коми в тройку регионов-лидеров по уровню финансовой грамотности населения

Режим действует в Усть-Цилемском и еще в трех муниципалитетах. В семи муниципалитетах есть подтопленные дома и придомовые территории. Но на реках юга и в центре республики вода уже уходит. Там, где паводок отступил, уже работает комиссия, чтобы оценить размеры нанесенного ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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