В Усть-Цильме в зоне подтопления оказались 6 населенных пунктов

Врио губернатора Коми Владимир Уйба выпустил ежедневное видеообращение. Он рассказал о паводковой ситуации в Усть-Цилемском районе, куда приехал для оценки ситуации.

Сейчас в Усть-Цилемском районе в зоне подтопления находится шесть населенных пунктов. Больше всего «пострадавших» от воды домов в Усть-Цильме и Среднем Бугаево. Людей переселились в пункты временного размещения и к родственникам. Пик паводка в районе ещё не достигнут.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 21 мая.00:14 - о ситуации с коронавирусом на 21 мая 00:40 - о паводке в Усть-Цилемском районе 01:55 - о встрече с общественностью Усть-Цилемского района 02:28 - о посещении историко-мемориального музея А.В.Журавского 03:30 - о включении Коми в тройку регионов-лидеров по уровню финансовой грамотности населения

Режим действует в Усть-Цилемском и еще в трех муниципалитетах. В семи муниципалитетах есть подтопленные дома и придомовые территории. Но на реках юга и в центре республики вода уже уходит. Там, где паводок отступил, уже работает комиссия, чтобы оценить размеры нанесенного ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лодка вместо машины. Как работают медики Сыктывкарской скорой помощи во время сильнейшего половодья

В этом году паводок серьезно прошелся по республике (подробности)