2020-05-20T15:47:10+03:00
Общество

Лодка вместо машины. Как работают медики Сыктывкарской скорой помощи во время сильнейшего половодья

В этом году паводок серьезно прошелся по республике
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Александра Соколова/Сыктывкарская скорая помощьФото Александра Соколова/Сыктывкарская скорая помощь
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В этом году половодье серьезно прошлось по республике. Специалисты говорят, что этот паводок в Коми крупнейший за последние 30 лет. Старожилы такого давно не помнят. Как в этих условиях работают медики на вызовах в заречных поселках столицы Коми, «КП» рассказали на станции Сыктывкарской скорой помощи.

Пригородные поселки — Заречье, Трехозерка, Выльтыдор тонут во время сильнейшего за последние годы половодья. Вода пока и не думает отступать, поэтому зачастую медикам, чтобы добраться до пациентов в труднодоступные районы, приходится передвигаться на лодке.

Фото Александра Соколова/Сыктывкарская скорая помощь

Фото Александра Соколова/Сыктывкарская скорая помощь

- Спасатели в Заречье предоставляют лодку, чтобы медики могли доехать до того места, куда невозможно дойти пешком. Такое бывает, когда уровень реки превышает шесть метров. К Седкыркещу переправляется на катерах. На берегу скоростников встречает УАЗ, на котором можно добраться до нужного адреса. Седкыркещ пока сильно не залило, возможно пострадала только первая улица на подходе к реке. Гораздо тяжелее во время разлива добраться до Озела или Сёйты (Сыктывкарская станция скорой обслуживает и эти населенные пункты), - рассказал «КП-Коми» заместитель главного врача станции скорой помощи Сыктывкара Лев Волков

Отметим также, что уровень воды на территории Сыктывкара и прилегающих населенных пунктах понемногу стабилизируется. В ближайшее время, по прогнозам гидрологов, вода начнет спадать, о чем сообщает МЧС Коми.

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Старожилы такого не помнят давно. Люди фотографируют последствия половодья и выкладывают интересные снимки в соцсети. Собрали самые крутые фото (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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