2020-07-30T10:39:42+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 30 июля 2020 года: две новые смерти

Выздоровели еще 98 человек
Дарья ЮДИНА
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В Коми зафиксировали еще две смерти у пациентов с коронавирусомВ Коми зафиксировали еще две смерти у пациентов с коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
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Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о ситуации с COVID-19 в стране. В России сегодня выявили еще 5509 случаев инфицирования, в Коми еще 38 случаев. Всего с начала пандемии в республике лабораторно подтвердили 5259 случаев заболевания.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Смертей стало больше на две. Всего умерли 50 человек. Выздоровевших стало больше на 98 человек, всего вылечились 3918 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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