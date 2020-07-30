Коронавирус в Коми 30 июля 2020 года: две новые смерти

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о ситуации с COVID-19 в стране. В России сегодня выявили еще 5509 случаев инфицирования, в Коми еще 38 случаев. Всего с начала пандемии в республике лабораторно подтвердили 5259 случаев заболевания.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Смертей стало больше на две. Всего умерли 50 человек. Выздоровевших стало больше на 98 человек, всего вылечились 3918 человек.

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