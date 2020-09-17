Владимира Уйбу официально признали победителем выборов главы Коми

Владимира Уйбу официально признали победителем выборов

В Избирательной комиссии Коми сегодня провели заседание. На нем журналистам рассказали о результатах голосования 11-13 сентября в республике.

Заседание началось с рассмотрения жалоб на работу территориальных избирательных комиссий. В частности, один из кандидатов заявил, что ей мешали вести на съемку на избирательном участке.

Избирательная комиссия республики провела проверку и просмотрела видеозаписи. В результате отказалось, что никто съемку вести не запрещал - нарушения не было.

Виктор Воробьев подал жалобу Фото: Дарья ЮДИНА

Вторая жалоба была от юриста и члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса Виктора Воробьева. В жалобе он указал на решение Верховного суда Коми, которое затрагивает функции комиссий в отношении выборов по единому округу. В нем говорится, что ТИКи не участвуют в организации выборов. Таким образом, по мнению Виктора Воробьева ТИКи не могут составлять итоговые протоколы.

Председатель Избиркома Дмитрий Митюшев в ответ заметил, что они в своей работе в первую очередь руководствуются федеральными законами. Жалобу оставили без ответа.

Позже члены Избиркома озвучили итоговые цифры голосования по выборам главы. Их признали состоявшимися. Владимира Уйбу, как набравшего 73,16 процента голосов, назвали победителем выборов.

Избирком Коми подвел итоги голосования Фото: Дарья ЮДИНА

После участники заседания подвели итоги выборов в Госсовет по единому избирательному округу. Так, «Единая Россия» получила 56605 голосов (28,61 процента), КПСС — 8310 голосов (4,2 процента), «Коммунисты России» 6116 голосов (3,09 процента), «Справедливая Россия» 16937 голосов (8,56 процента). У ЛДПР 28600 голосов (14,45 процента), у «Зеленой альтернативы» 19804 голоса (10,01 процента), у «Родины» 19455 голосов (9,83 процента) и у КПРФ 29302 голоса (14,81 процента).

По окончанию заседания члены Избиркома подписали протоколы и сводные таблицы об итогах голосования главы региона и выборах в Госсовет по единому округу. Новоизбранного главу Коми и депутатов зарегистрируют на заседании завтра.

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