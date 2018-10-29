2018-10-29T14:39:32+03:00
Общество

В Эжве агрессивный пес покусал ребенка

Сейчас делом об укусе занимается участковый
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Эжвинском районе Сыктывкара агрессивный пес напал на ребенка. Сейчас делом об укусе занимается участковый, сообщила мама пострадавшего ребенка.

В воскресенье, 28 октября, огромный пес напал на ребенка. Мальчишки играли в футбол на площадке, обтянутой спортивной сеткой. Мимо шла женщина с собакой. Пес проник внутрь сетки и ни с того ни с сего набросился на одного из юных футболистов. Собака вцепилась в ногу ребенка, но, к счастью, друзья ребенка отогнали агрессивного пса.

Мама ребенка Вера Вишневецкая рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми», что мальчик в настоящее время не может наступать на ногу. Впереди – долгое лечение.

- Мы нашли хозяйку собаки. Это неблагополучная семья. Взять с них нечего. Я считаю, что собаку нужно усыпить, потому что пес представляет реальную опасность. Я слышала, что он неоднократно кусал детей, - рассказала

Сейчас делом об укусе занимаются структуры МВД, ребенка уже допросил участковый. Это позволит запустить механизм изолирования опасной собаки от общества и ее дальнейшего усыпления.

Юрист Лиана Ветошкина разъяснила, когда человека укусила собака, то надо обязательно обратиться в лечебное учреждение, чтобы зафиксировать этот факт.

- Больница отправляет сведения в УМВД о том, что гражданина покусала собака, затем проводится проверка. По ее материалам можно обращаться с иском на мэрию в суд. Дело в том, что именно на администрации лежит обязанность по регулированию численности бездомных животных. Но нужно правильно все оформить, чтобы иск в суде был удовлетворен. Необходимо все подкрепить доказательствами, - сообщила Лиана Ветошкина.

Суммы, которые присуждают выплатить пострадавшему за моральный вред, варьируются до нескольких десятков тысяч рублей.

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