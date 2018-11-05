2018-11-05T11:50:37+03:00
Звезды

Сыктывкарские "Сказки Гофмана" номинированы на "Золотую маску"

Вместе с постановками Большого, Мариинского, Александинского театров и "Гоголь-центра"
Алиса КОЗЛОВА
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Опера "Сказки Гофмана" впервые прозвучала на Сыктывкарской сцене в апреле нынешнего года.Опера "Сказки Гофмана" впервые прозвучала на Сыктывкарской сцене в апреле нынешнего года.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Одна из самых ярких премьер прошлого сезона - опера "Сказки Гофмана" в постановке режиссера Ильи Можайского - вошла в лонг-лист Российской национальной театральной премии "Золотая маска".

Напомним, опера "Сказки Гофмана" впервые прозвучала на сцене театра оперы и балета Республики Коми еще в апреле текущего года. Красочная и масштабная постановка заслужила успех у сыктывкарской публики. Настоящим признанием работы творческого коллектива можно назвать решение экспертного совета премии включить оперу в перечень самых заметных спектаклей прошлого сезона в номинации "Музыкальный театр".

Нетривиальное прочтение шедевра композитора Жака Оффенбаха заслужило успех у сыктывкарской публики Фото: Алиса КОЗЛОВА

Нетривиальное прочтение шедевра композитора Жака Оффенбаха заслужило успех у сыктывкарской публикиФото: Алиса КОЗЛОВА

О высокой значимости номинирования можно судить по тем поставновкам, которые также вошли в лонг-лист. Это опера "Солнца ЬНЕТ" Александринского театра (Санкт-Петербург), спектакль современного танца "Шекспир" московского "Гоголь-центра", опера "Необитаемый остров" Мариинского театра (Санкт-Петербург), бенефис солистов балета Большого театра "Пьеса для него" (Москва).

Среди номинантов - премьеры театров Екатеринбурга, Омска, Ижевска, Казани, Перми, Уфы, Астрахани и не только. В лонг-лист вошли почти 50 претендентов.

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