В Сыктывкаре артисты театра «Современник» рассказали о зрителях, новогодней постановке и столице Коми

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-05T17:40:12+03:00

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В театре драмы имени Савина прошла пресс-конференция с участием актеров театра «Современник». Сегодня вечером они покажут сыктывкарцам комедию «С наступающим». В преддверии важного театрального события в жизни Сыктывкара, артисты рассказали о спектакле и немного о своей театральной жизни.

Гастроли театра «Современник», по словам министра культуры Сергея Емельянова, долгожданное событие, которое стало возможным благодаря проекту «Большие гастроли». В нем участвует рекордное количество театров, которые выезжают во все 85 субъектов страны. В этом году к проекту присоединился театр оперы и балета, а ранее — театр драмы имени Савина. Как рассказала генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова, сотрудничество с «Современником» тоже началось в этом году.

Заместитель директора театра «Современник» Татьяна Корабельникова призналась, что выбор постановки для Сыктывкара был сообразен технической возможности театра драмы имени Савина, на подмостках которого пройдет спектакль. Оказывается, из Москвы несколько раз приезжали специалисты, которые изучали все параметры и пришли к выводу: только постановка «С наступающим» может быть показана на местной сцене.

Сергею Гармашу не понравилось, что журналистам интересна его личная жизньФото: Наталия БЕШКАРЕВА

После слов о ценности проекта «Большие гастроли» слово дали актерам театра «Современник». Народный артист Сергей Гармаш, известный миллионам россиян по участию в кино и в рекламе, с ходу пошутил, что готов ответить только на два вопроса. Однако ответил не на два, а на не менее десяти вопросов журналистов. В начале пресс-конференции он рассказал, что в республике, а именно в городе Печора, бывал, когда служил в армии. На этом его познания о коми крае закончились, а в столице региона он впервые. Рядом с народным артистом сидел актер Дмитрий Смолев, который родился и вырос в Коми. Его приняли в труппу прославленного театра более 10 лет назад. По словам земляка, выступить на родине - это счастье для артиста.

Знаменитый артист охотно раздавал автографы, но фотографироваться наотрез отказывалсяФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Для человека, который буквально с колхоза села Объячево попадает в «Современник», а спустя годы приезжает на родину с гастролями... Вы представляете, какое для меня это ощущение. Это же фантастик!

Основное внимание журналистов была приковано к фигуре знаменитого артиста Сергея Гармаша. Но не на все вопросы он отвечал охотно. Особенно артиста коробило, когда его спрашивали о личной жизни и об участии в рекламных кампаниях. Вопрос о методах воспитания сына он категорически отмел, как неккоректный. После пары отказов отвечать на вопросы пыл журналистов задавать их московской звезде поутих. Артист посетовал: «Пресс-конференция о театре, но, судя по всему, театр вас вообще не интересует». Возникла дилемма: на вопросы не о творчестве Сергей Гармаш отвечает, скрипя сердце, но как задавать вопросы о постановке, если ее еще не посмотрел?

На вопросы о творчестве артист отвечал охотноФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Однако о театре Сергей Леонидович рассказывал более чем охотно. Например, на вопрос, как меняется зритель, он ответил, ссылаясь на собственное наблюдение.

- Как понять, что зритель меняется? Я могу вам лишь привести пример. В 90-е годы в нашем театре был спектакль по повести Войновича «Шапка», которую поставил Игорь Кваша. На 19-й партийной конференции Горбачев сказал Ельцину фразу, которая облетела всю страну и стала крылатой: «Вот тут, Борис, ты не прав». И вот в нашем спектакле была эта фраза. Пять лет народ умирал, когда ее слышал. Потом все утихло. На сегодняшний день для многих эта фраза не значит ничего, но для более старшего поколения она имеет смысл. Поэтому меняется зритель достаточно быстро, - отметил Гармаш.

Кстати, многие зрители посмотрев постановку «С наступающим», отметили, что в ней есть много отсылок к добрым кинокартинам Эльдара Рязанова. Гармаш согласился с этим утверждением с натяжкой:

Артисты «Современника» надеются, что спектакль понравится жителям СыктывкараФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Это сравнение немного великовато для нас. Но, поверьте, зрители сходствопочувствуют, кто-то в фойе об этом обязательно скажет. Но ситуация, например, нашей постановки и фильма «С легким паром» близка только тем, что действо происходит за три часа до нового года. Да, это действительно новогодняя история, но знаете и в июле она отлично заходит для зрителя, - подытожил Сергей Леонидович.

Кстати, на сегодня практически все билеты на спектакль, несмотря на высокую цену ( от 3 600 до 4 800 рублей), распроданы.

О чем комедия с «Наступающим»?

Из официальной рецензии: Их буквально столкнула судьба. Резко. Практически лбами. На лестничной площадке, В последний час уходящего года. Один – герой глянца, успешный шоумен. Другой даже за униформой артиста-неудачника – костюмом Деда Мороза – не в состоянии скрыть свою потрепанность жизнью. Они столкнулись через несколько десятилетий. Два однокурсника, выпускники театрального училища. Первая встреча с тех самых пор, как получили дипломы. Один – надежда курса, чьему таланту откровенно завидовали. Второй – из середнячков. Что важно, симпатии они друг к другу никогда не питали. Такая встреча могла бы закончиться чем угодно – холодным кивком, конфликтом, даже дракой. Чем угодно, но только не... новогодним фейерверком.