Директор сыктывкарского фонда «Детская больница»: «Изъятых из семей малышей привозят, завернутых в грязные одеяла»

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-27T16:03:03+03:00

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В Сыктывкаре уже 15 лет существует благотворительный фонд «Детская больница». Его создали для того, чтобы малыши-пациенты, дети-отказники и сироты чувствовали себя в стенах Республиканской детской больницы, как дома. Чтобы больница, в которой они оказались по разным причинам, не казалась им враждебной, страшной и причиняющей боль. Исполнительный директор благотворительного фонда Оксана Баянбаева рассказала о брошенных детях, волонтерах и о неожиданной щедрости людей.

- Много ли в больнице сейчас находится детей-отказников?

- Таких малышей мы называем «дети без мам». Их количество колеблется. Дети попадают к нам в разном возрасте: от рождения, когда мамы пишет на такого малыша отказ в роддоме, и до 4 лет. К счастью, отказных случаев в последние годы сократилось. И такая тенденция появилась, когда ввели единовременные доплаты при рождении, ведь это весомая поддержка для мам.

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Но в последние годы все больше детей попадает в больницу по социальным показаниям. Можно предположить, что мама, возможно, получила разовые деньги, но не смогла справиться с трудностями, ведь ребенка нужно кормить и воспитывать. Таких детей наблюдают социальные центры и поликлиники. Если эти субъекты профилактики видят, что жизни и здоровью ребенка угрожает опасность, то их определяют в детскую больницу.

- Сколько времени такие дети находятся в больнице?

- Неблагополучных мам не лишают родительских прав сразу, поэтому дети могут попадать в больницу несколько раз. Малыши или возвращаются в свою семью, или их переводят в Дом ребенка, или их берут под опеку/усыновление. Как правило, если новорожденный, оставшийся без попечения родителей, относительно здоровый, то в течение месяца органы опеки занимаются его дальнейшим жизнеустройством. Конечно, бывают и исключения из правил, и детишки пребывают в больнице дольше.

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- Нужны ли волонтеры для работы с малышами?

- Конечно, нужны. И люди хотят помогать, и мы не против их принять, если нет судимости и сданы необходимые анализы (флюорография, ЭКГ, яйцеглист). Однако предложить работать с ребенком, у которого есть конфликтная мама, мы не можем. Мамам дают шанс, не сразу лишая их родительских прав, поэтому они иногда наведываются к сыну или дочери. Такие женщины, как правило, обиженные или агрессивные. У них появилась угроза потерять ребенка и вместо благодарности, что кто-то ухаживает за их чадом, проявляется злость и раздражение.

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За детишками, которые будут переданы в приемную семью, стараются ухаживать сами кандидаты. Но бывает, что попадает к нам ребенок из благополучной семьи, но находящейся в трудной жизненной ситуации, где одинокая мама находится на длительном лечении в стационаре, а дома нет помощников с ее детьми. И тут поддержка и выручка волонтеров для медперсонала очень нужна! Случаев бывает множество. Добровольцы приходят. Предлагают помощь, а не всегда есть необходимость в этом на данный период времени. Срок анализов истекает или желание проходит…

Думаю, что было бы здорово создать некую базу волонтеров, которые хотят помогать, а мы бы сообщали им, когда и какая конкретно необходима помощь. В общем, надо эту тему обдумать.

- Часто жители Коми усыновляют малышей-отказников?

Иногда люди приходят помогать, чувствуя внутреннюю пустоту, пытаясь ее заполнить добрым делом. Они готовы отдавать тепло и дарить детям время. Но практика показывает: как только люди решают свои душевные проблемы, они исчезает. Конечно, их нельзя осуждать. Бывает, что человек пришел пару раз и понял, что такой труд не для него. Дети привязываются к тебе, ждут тебя, и ты не знаешь, как с ними расстаться.

Фонд нуждается в новых костюмчиках для малышей

У женщин, которые начинали заниматься волонерством, порой возникал порыв — взять ребенка домой. Им мы сразу говорим: мол, если у вас цель - «Я помогаю, потому что хочу ребенка, и я выбираю его для себя», - то забудьте, это невозможно. Нельзя просто взять из больницы ребенка, потому что вы этого захотели. Существуют официальные очереди, существует процедура усыновления. Но всегда ваш ребенок вас найдет или дождется!

- А как еще добровольцы могут помочь таким детям в ДРБ?

- Иногда в соцсетях мамы собирают деньги, чтобы одеть конкретного ребенка. Например, они лежали в одной палате с детьми, оставшимися без попечения родителей, увидели, что их одежда находится не в очень хорошем состоянии, их тронула история малышей. Таким образом, мамы сами начинают сбор нужностей в совместных закупках и беседах. Но таких детей в больнице много. И необходимость в новой одежде или гигиенических предметах для малышей (находящихся в больнице без родителей или оставшиеся без попечения или из Дома ребенка или интерната) есть абсолютно всегда. Главное, уточнять актуальные нужды.

Помочь Фонду может каждый

- Что всегда нужно для больницы?

- Всегда нужны средства ухода для детей, оставшихся без попечения родителей, от нуля и трех лет. Нужны шампуни, зубные пасты, зубные щетки, влажные салфетки. Нужны новые детские костюмчики, ведь иногда малышей привозят после изъятия из неблагополучной семьи завернутых в грязное одеяло. Таким образом, мы одевает малютку с головы до ног, ведь зачастую у него нет даже обуви! Можно позвонить конкретно к нам в Фонд (89087157432) и спросить, в чем конкретно сейчас есть потребность. Ценнее, когда помощь адресная.

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- Принято считать, что у бедные люди более щедрые, чем богатые. Это так?

- Не могу так сказать. Помогают люди с разными возможностями. Позвонила однажды женщина, узнала, в чем мы нуждаемся, и купила важные для больницы вещи (стульчик для кормления, кресло для перевозки в автомобиле) на очень крупную сумму. Как правило, люди просят не афишировать щедрые порывы. И бывает, что приходит бабушка, которая навязала много варежек и носочков и передала их нуждающимся больным деткам. И в том, и в другом случае - проявление доброты.

- Изменилась ли как-то картина пожертвований за 15 лет Фонда?

- Несомненно, с годами стали помогать больше и чаще. Есть и организации, которые сотрудничают с нами на постоянной основе. Люди готовы активно участвовать в жизни детской больницы. Раньше надо было постоянно просить о любой помощи, но не потому, что 15 лет назад люди были черствее. Просто они не знали, что могут сделать. Ему невдомек, что даже покупка одного подгузника для больницы — это уже весомая помощь. Сейчас мы продолжаем организовывать крупные благотворительные проекты, но уже для покупки дорогостоящих предметов быта, электронной техники, игровых модулей.

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- Что, на ваш взгляд, может сподвигнуть людей на пожертвования?

Пример другого человека. Например, мы вручаем жертвователю благодарственное письмо, а он отнекивается, мол, зачем? А мы говорим, что люди увидят, что вы делаете доброе дело и заразятся вашим примером. Сарафанное радио всегда помогает.

Справка

1 июня благотворительному фонду « Детская больница» исполнилось 15 лет. Он возник для того, чтобы создавать уют в больнице и праздник для болеющих деток. Дело в том, что у больницы нет статьи расходов на эти нужды. Фонд создан конкретно для Республиканской детской клинической больницы. Но если, допустим, другому лечебному учреждению, например, Кардиологическому диспансеру, понадобятся средства ухода для нуждающихся малышей, игры и канцтовары, с ними делятся.

В начале истории Фонда проводились разовые проекты: благотворительные концерты или марафоны. Со временем работа вошла в организованную колею. Многие отмечают, что с начала работы Фонда больница изменилась в лучшую сторону и стала уютнее для деток. Интересно, что многие маленькие пациенты вместе с родителями, планируя дату для визита в больницу в рамках планового лечения, пытаются подгадать и попасть в праздничный период. Деткам особенно нравится, как ярко и весело в больнице проходит предновогодняя неделя.