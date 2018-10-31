Собственники подозревают сыктывкарскую УК «Теплокомфорт» в покушении на хищение денег

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-31T12:48:23+03:00

УК, проиграв дело в Арбитражном суде РК компании Т+, повесила свои долги на жильцов двух обслуживаемых ею домов по Осипенко 12 и Клары Цеткин 10

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С больной головы на здоровые – вот так можно охарактеризовать ситуацию: управляющая компания ООО «Теплокомфорт» (юрлицо), проиграв дело в Арбитражном суде РК компании Т+ (юрлицо) на сумму свыше пяти млн. рублей, повесила свои долги на жильцов двух обслуживаемых ею домов по Осипенко 12 и Клары Цеткин 10, равномерно «размазав» многомиллионную сумму по платежкам своих клиентов. Примечательно, что жильцы никакого отношения к спору двух хозяйствующих субъектов не имеют.

Где тепло, Зин?

– Доброго всем вечера! Получили счета за сентябрь? Как вам строка «перерасчет за тепло»? Что будем делать? Судя по писульке Теплокомфорта, оспариванию не подлежит. Они реально нас за идиотов держат? – в группе собственников-«везунчиков» многоквартирных домов по Осипенко и Клары Цеткин вот уже две недели активно обсуждается злополучный перерасчет.

В группе собственников-«везунчиков» многоквартирных домов по Осипенко и Клары Цеткин вот уже две недели активно обсуждается злополучный перерасчет.

В середине октября собственники получили платежки за сентябрь 2018 года. И ахнули! Помимо текущей суммы в них нарисовался перерасчет платы за отопление и подогрев ГВС. Суммы «перерасчета» колеблются от семи до 12 тысяч рублей в зависимости от площади квартир. На обратной стороне документа нашлись и разъяснения «Теплокомфорта»: «перерасчет выполнен в связи с решения Арбитражного суда Коми по иску ПАО «Т Плюс» в лице Филиала «Коми» к ООО «Теплокомфорт». С управляющей организации была взыскана сумма 5 083 908,25 рублей задолженности по потребленной и неоплаченной теплоэнергии и теплоносителя домами по ул. Клары Цеткин 10 и ул. Осипенко 12 с марта по ноябрь 2015 года…».

«Вступившие в законную силу решения Арбитражного суда имеет силу закона, в связи с чем расчёты истца, принятые судом и положенные им в основу окончательного судебного акта, не могут быть оспорены ни сторонами спора, ни заинтересованными лицами, т.е. жильцами дома, поскольку для вас выводы суда имеют силу закона», – говорится в разъяснении.

«В указанный период времени плата за отопление в квитанциях на оплату ЖКУ, выставляемых ООО «Теплокомфорт» жильцам вышеуказанных многоквартирных домов предъявлялась исходя из показаний индивидуальных и общедомового приборов учета тепловой энергии. На тот период времени общедомовой прибор учёта тепловой энергии не был введён в эксплуатацию организацией-застройщиком ООО «Тетрастройкоми», требования истца ПАО «Т Плюс» были основаны на объеме тепловой энергии, рассчитанной исходя из нормативов потребления тепловой энергии», – объясняет «перерасчет» «Теплокомфорт».

А что жильцы?

Жильцы, конечно же, так просто сдаваться не намерены. Шутка ли, выложить кругленькую сумму за чьи-то – не свои! – недоработки.

– Истинной причиной появления долга стало ненадлежащее исполнение договорных обязательств по управлению домами именно со стороны ООО «Теплокомфорт», и поэтому распределение задолженности УК между собственниками МКД Осипенко 12 и К.Цеткин 10 незаконно и может расцениваться как попытка переложить на собственников убытки компании. Ведь она, принимая дом от застройщика, взяла на себя ответственность по введению в эксплуатацию общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и заключению договора с ПАО «Т Плюс» на поставку тепловой энергии. А также по предоставлению собственникам жилищно-коммунальных услуг, содержанию и текущему ремонту общего имущества домов, – считает адвокат Сыктывкарской коллегии адвокатов Владислав Яковлев.

Жильцы, конечно же, так просто сдаваться не намерены. Шутка ли, выложить кругленькую сумму за чьи-то – не свои! – недоработки.

Вопреки принятым обязательствам договор энергоснабжения на поставку в дома тепла и теплоносителя между ООО «Теплокомфорт» и ПАО «Т Плюс» до ноября 2015 года заключен не был, как и не был введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета тепловой энергии. В результате объем тепла с марта по ноябрь 2015 года поставщиком определен расчетным методом.

Но это не помешало «Теплокомфорту» регулярно выставлять к оплате содержание жилого помещения, включающее ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и производственно-техническое ведение дома. Более того, как установлено вступившим в законную силу судебным актом, с начала управления МКД и до составления актов допуска в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии в ноябре 2015 года ООО «Теплокомфорт» показания приборов учета в ПАО «Т Плюс» не предоставляло. И это при том, что плату за контрольное снятие показаний ИПУ и общедомовых приборов учета ежемесячно предъявляло собственникам к оплате.

В МВД разберутся

По мнению адвоката Владислава Яковлева, эта история требует и уголовно-правовой оценки, поскольку ответственные лица ООО «Теплокомфорт», включив незаконную сумму перерасчета в платежки и говоря, что «вступившие в законную силу решения Арбитражного суда имеет силу закона… не могут быть оспорены», предприняли попытку хищения принадлежащих жильцам денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

На момент подписания номера в печать многие жильцы двух домов написали заявления в Службу РК Стройжилтехнадзора и другие инстанции с требованием провести проверку законности перерасчета за отопление и направлении материалов этой проверки в Управление МВД России по городу Сыктывкару для оценки законности действий руководства ООО УК «Теплокомфорт». Инициативная группа собственников пытается вернуть ситуацию в правовое поле и ждет прокурорской оценки деятельности управляющей компании.

«КП-Коми» будет следить за развитием событий.