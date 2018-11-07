Вместо ушедшего из жизни Николая Герасимова минпромом руководит его первый заместитель Алексей Просужих

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-07T16:31:46+03:00

Он уже имеет опыт управления министерством инвестиций, промышленности и транспорта

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В связи со скоропостижной смертью министра инвестиций, промышенности и транспорта Коми Николая Герасимова исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Алексей Просужих.

Как пояснили "КП в Коми" в региональном минпроме, Алексей Просужих имеет опыт управления министерством, поскольку и прежде в отсутствии Николая Герасимова исполнял обязанности главы ведомства. А вчера присутствовал на похоронах бывшего руководителя. Напомним, Николай Герасимов ушел из жизни 2 ноября в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова.

Об Алексее Просужих известно следующее. Он родился 8 февраля 1975 года в селе Межог Усть-Вымского района. Образование высшее. В 1999 году закончил ФБ ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» по специальности «Физика» и по направлению «Экономика».

С октября 1999 года по июнь 2004 года - главный специалист, начальник отдела, заместитель директора ЗАО «Жешартский фанерный комбинат».

С июня 2004 года по октябрь 2010 года - заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Вымский» по экономике и финансам.

С ноября 2010 года по декабрь 2010 года - консультант отдела планирования, финансирования, анализа и контроля Министерства культуры Республики Коми.

С января 2011 года по декабрь 2013 года - заместитель министра культуры Республики Коми.

9 декабря 2013 года назначен на должность заместителя руководителя Агентства Республики Коми по туризму. Далее работал в должности заместителя руководителя министерства экономического развития Коми.

В 2017 году назначен первым заместителем министра промышленности РК.

В 2004 году прошёл профессиональную переподготовку в Сыктывкарском государственном университете по федеральной программе подготовки управленческих кадров «Финансовый менеджмент».

Награждён Почётной грамотой администрации муниципального района «Усть-Вымский», Почётной грамотой Государственного Совета Республики Коми, почётной грамотой Министерства финансов Республики Коми.