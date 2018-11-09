Все о группировке Ифы-Козлова, державшей в страхе Воркуту на протяжении 15 лет

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-09T09:05:40+03:00

На протяжении 15 лет члены ОПГ Ифы-Козлова держали в страхе всю Воркуту. Фото: www.respublika11.ru

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Сегодня Верховный суд Коми огласит резолютивную часть приговора одной из самых масштабных криминальных группировок, действовавших в нашей республике. Речь идет о членах воркутинской банды Ифы-Козлова.

Как сообщало ранее БНКоми, обвинение потребовало пожизненное лишение свободы для двух лидеров группировки - Юрий Козлова и Дениса Армякова. В числе фигурантов дела - еще 17 человек, для которых прокуратура требует лишения свободы на срок от 25 до 9 лет.

Преступная группировка возникла в 1995 году и просуществовала до марта 2012 года. У ее истоков стояли Юрий Козлов и Владимир Ифа.

В материалах дела речь идет о 12 убийствах и покушениях на убийство. В основном ОПГ прибегало к лишению жизни в отношении лидеров конкурирующих банд, либо жестоко расправлялось со своими участниками, допустивших нарушение внутренних правил и порядков. Среди убитых членами ОПГ был один коммерсант.

Группировка Ифы-Козлова была мощной и технически хорошо оснащенной. Банда владела Центральным домом быта Воркуты, на шестом этаже которого располагалась ее штаб-квартира. Члены группировки в целях безопасности даже квартиры имели в одном доме, который хорошо охранялся. У бандитов был стабильный круг адвокатов, защищавших членов ОПГ в судах. Через проституток, которых они «крышевали», бандиты собирали компромат на различных лиц, в том числе чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

В распоряжении банды находилось не менее 20 бронированных автомобилей, несколько десятков единиц огнестрельного оружия, приборы для бесшумной стрельбы, гранаты, противопехотные мины. На своей технике группировка устраивала постоянные дежурства по городу.

Основной статьей дохода группировки на начальном этапе было вымогательство денежных средств у предпринимателей Воркуты.

Банда существовала в условиях жесткой конкуренции с другими активно действовавшими в заполярном городе преступными сообществами, которые для «ифовских» представляли реальную опасность. Многие убийства «ифовские» совершали так называемым общественно опасным способом: средь бела дня в центре Воркуты могли взорвать начиненный взрывным устройством автомобиль или зайти в спортивно-концертный центр и прилюдно выпустить несколько обойм из пистолета-пулемета в неугодного им человека.

Члены группировки приобрели доли участия в уставном капитале как минимум семи крупных предприятий Воркуты. Около двадцати небольших фирм контролировали «ифовские».

В 1996 году в Воркуте возле развлекательного центра «Олимп» «ифовские» ударом железной арматуры по голове убили предпринимателя Александра Касперского.

В марте 1997 года в Москве снайперскими выстрелами в затылок были убиты один из лидеров группировки Владимир Ифа и его супруга. В банде посчитали, что это дело рук группировки Азата Шагивалиева и братьев Александра и Владимира Александровых. В том же году «ифовские» расправились с Александром Александровым. Бандиты, переодевшись в милицейскую форму, остановили машину, в которой ехали Александров с приятелем. «Стражи порядка» попросили водителя и пассажира выйти из машины, надели на них наручники, вывезли в безлюдное место и там расстреляли.

До Азата Шагивалиева и Владимира Александрова очередь дошла в апреле 2004 года. «Ифовские» взорвали припаркованный возле спортивно-концертного центра автомобиль «Москвич» 2141 со знаком «TAXI», когда мимо проходили Шагивалиев и Александров. Взрывом Александрову оторвало обе ноги, Шагивалиев получил тяжелые травмы.

18 апреля 1999 года двое членов группировки в милицейской форме через запасной выход вошли в спортзал комплекса «Цементник», где в это время играл в футбол предприниматель Анатолий Харук, из-за похищения которого угодили за решетку лидеры «ифовской» группировки. Один член ОПГ шестью выстрелами из пистолета ранил личного охранника коммерсанта, а другой в это время выпустил из самодельного пистолета-пулемета почти 70 пуль по Харуку.

21 января 2002 года «ифовские» ликвидировали лидера конкурирующей преступной группировки Александра Агаджаняна и его соратника Вадима Шишова. Их машина была взорвана с помощью дистанционного устройства.

Среди жертв «ифовских» оказалось несколько членов их банды.

Несколько покушений на свою жизнь пережил Андрей Гринько, с 1997 по 2001 годы выполнявший роль хранителя «общака» - денежных средств группировки. В 2003 году один из лидеров группировки посчитал, что бывший казначей утаивал часть доходов.

В мае 2005 года на активного члена группировки Константина Медведева, заведовавшего оружием, лично участвовавшего в нескольких убийствах, было совершено покушение. Неизвестный выпустил в него восемь пуль. Подозрения пали на члена группировки Александра Исмагзамова, который часто конфликтовал с Медведевым. Исмагзамов занимался распространением наркотиков в воркутинском поселке Воргашор, против чего яростно выступал Медведев. В мае 2007 года под предлогом выплаты «зарплаты» Исмагзамова пригласили в штаб-квартиру банды на шестом этаже Центрального дома быта. Когда Исмагзамов появился в головном офисе, на него сразу набросились несколько человек. Его связали, заклеили рот скотчем и поместили в деревянный ящик, в котором спустили на первый этаж, а затем погрузили в машину. На окраине поселка Северный Исмагзамова задушили, а труп вывезли на вездеходе в заброшенный поселок Хальмер-Ю, где закопали в породный отвал.

В Центральном доме быта «ифовские» аналогичным образом расправились с другим своим «боевым товарищем» по фамилии Кравчук. Его убили ударом по голове железной трубой, а труп вывезли на машине в безлюдный поселок.

22 декабря 2004 года «ифовские» убили влиятельного в криминальных кругах Геннадия Казимирского, который, несмотря на ряд судимостей, работал директором муниципального учреждения здравоохранения «Фармация». К криминальному авторитету за помощью обратился бизнесмен, который не желал платить «ифовским». Казимирский предложил Юрию Козлову решить вопрос за 50 тысяч долларов. Казимирского пригласили на шестой этаж дома быта. Когда он пришел, его скрутили, засунули в ящик. Пока Казимирского перевозили на машине, Константин Медведев всадил в него три пули из пистолета, а Олег Ифа 14 раз ударил ножом. Труп Казимирского выбросили возле карьера Юнь-Ягинский.

В 2010 году в одном из магазинов бытовой техники, подконтрольных «ифовским», обнаружилась крупная недостача. 6 мая 2010 года главбуха и заведующую отделом магазина пригласили в служебные помещения большого магазина «Товары для отдыха», где располагался второй офис группировки. Женщинам объяснили, что возмещать недостачу придется именно им. Бандиты удерживали дам в качестве заложниц в подсобном помещении, требуя, чтобы родные принесли сумму недостачи – около 3,6 млн руб. Заложницам угрожали физической расправой, а также тем, что будут избиты их сыновья, а если это не принесет требуемого результата, сыновья будут убиты. Бандиты выяснили, что у бухгалтера в собственности имеется иномарка стоимостью более 1 млн рублей и квартира в Нижнем Новгороде.

В итоге за главного бухгалтера члены группировки получили автомобиль и два миллиона рублей наличными, а за заведующую отделом - 157 тыс. руб.

Подсудимым вменяются три эпизода мошенничества с сиротскими акциями ОАО «Газпром». Члены группировки в 2007-2008 годах обманом приобрели у бывших воспитанников воркутинского дома-интерната по заниженной стоимости акции ОАО «Газпром». Сумма ущерба от каждого преступления составила от 4 млн до 7,9 млн руб.

Ключевая роль в мошенничествах с сиротскими акциями отводилась адвокату Владимиру Коростелеву, которого следствие считает активным членом группировки с середины 1990-х годов. Бывший работник пенитенциарной системы Коростелев, выйдя на пенсию, стал практикующим адвокатом. У группировки Ифы-Козлова был определенный круг адвокатов. Владимир Коростелев в разные годы защищал или представлял интересы в судах восьми членов группировки.

По постановлению правительства Коми в 1998 году невостребованные приватизационные чеки (ваучеры) были распределены между воспитанниками детских домов. Чеки были вложены в акции ОАО «Газпром», и по достижении совершеннолетия сироты стали обладателями многомиллионного капитала.

В середине 2000 годов в республике сложилась судебная практика: став совершеннолетними, воспитанники домов-интернатов стали отсуживать себе акции «Газпрома», переданные в 1998 году правительством республики детским домам для воспитанников.

«Ифовские» получили списки сирот-обладателей акций. Члены ОПГ находили таких выпускников детдомов, входили к ним в доверие, предоставляли временно жилье, машину, одалживали деньги, а потом приобретали у них акции по заниженным в десятки раз ценам. Получив по бросовым ценам акции, бандиты возвращали себе и квартиру, и машину, которыми временно пользовались бывшие детдомовцы. Под психологическим давлением членов ОПГ бывшие воспитанники интернатов писали расписки о том, что к покупателям акций претензий не имеют.

«Ифовские» хранили оружие в деревянном гараже возле автомобильной стоянки в поселке Воргашор. Часть оружия хранилась в штаб-квартире Центрального дома быта Воркуты. Оружие также пряталось в Сыктывкаре, в подвалах домов.