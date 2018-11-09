Лидеры самой безжалостной банды в Коми получили пожизненные сроки

Один из лидеров преступного сообщества, а также один из его активный участников осуждены к пожизненному лишению свободы.

Сегодня, 9 ноября 2018 года, Верховный суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении 20 участников преступного сообщества «Ифы-Козлова». В зависимости от совершенных деяний лидер сообщества Юрий Козлов и 19 его соучастников признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ст.209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и участие в ней), ст.105 УК РФ (убийства, покушения на убийства, совершенные организованной группой, общеопасным способом, сопряженные с бандитизмом), ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ст.330 УК РФ (самоуправство) и ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Рассмотрение в суде уголовного дела, материалы которого составили 340 томов, растянулось на четыре года.

Лидеры банды Юрий Козлов (слева) и Олег Иф (справа)Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Всего в качестве фигурантов по данному уголовному делу проходили 29 человек, за бандой закрепилась репутация самой циничной и беспощадной группировки в криминальном мире. На их счету - прилюдные расстрелы, подрыв машин в центре Воркуты, торговля оружием. В отношении пяти участников, с которыми были заключены досудебные соглашения, судом уже вынесены обвинительные приговоры. Еще четверо, в том числе один из лидеров Олег Ифа, находятся в международном розыске.

Судом установлено, что банда была создана в начале 1990-х годов на территории Воркуты. В ее состав вошли бывшие сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, участники боевых действий и другие жители заполярного города. На первоначальном этапе участники группировки занимались вымогательством у предпринимателей, угрожая им насилием или уничтожением имущества. К началу 2000-х годов в преступном сообществе сложилась иерархия, поддерживалась строгая дисциплина, основанная на недопустимости сокрытия полученного преступного дохода, подчинении личных интересов интересам группы, обеспечении сплоченности и устойчивости, законе молчания. Группировка была хорошо вооружена, схроны оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ находились в городах Воркуте и Сыктывкаре. После задержания из схронов изъяты 11 автоматов Калашникова различных модификаций, более 50 пистолетов различных систем, 6 карабинов и винтовок, обрезы охотничьих ружей, 2 самодельных взрывных устройства, 4 гранатометных и огнеметных комплекса, несколько тысяч патронов различных калибров, гранаты (в том числе противотанковая) и противопехотные мины. Один из схронов был заминирован.

На счету сообщников – 11 квалифицированных убийств, ряд из которых совершены с использованием взрывных устройств. Члены преступной группировки расправлялись с представляющими опасность конкурентами – членами других ОПГ и участниками своей преступной организации, которые по мнению лидеров заслуживали наказания за совершенные проступки. Так, в январе 2002 года было совершено убийство основного конкурента банды Александра Агаджаняна и активного члена его группировки Вадима Шишова. Конкуренты погибли в результате дистанционного взрыва автомашины, начиненной содержимым противопехотной мины, когда проходили мимо нее, направляясь в спортивный центр.

Во время игры в футбол в 1999 году был убит предприниматель Анатолий Харук и тяжело ранен его охранник.

В ноябре 2004 года членами ОПГ было совершено убийство Ильфата Шагивалиева. Злоумышленники планировали, что, удерживая его в заложниках, окажут воздействие на его брата Азата Шагивалиева – лидера конкурирующей преступной группировки «Шагивалиевские», проживающего в Москве. В ОПГ «Ифы-Козлова» считали, что якобы Азат Шагивалиев совместно с Владимиром Александровым (членом группировки «Шагивалиевские») в марте 1997 года в Москве убили Владимира Ифу и его супругу). Когда члены группировки поняли, что их план провалился, похищенного Шагивалиева придушили веревкой в гараже одного из воркутинских кафе, а тело вывезли на дорогу, ведущую к котельной шахты «Комсомольская».

В этом же гараже в апреле 2005 года состоялась расправа над членом преступной группировки «Шагивалиевские» Владимиром Александровым. Расправиться с Александровым и Азатом Шагивалиевым члены ОПГ намеревались еще в апреле 2004 года, однако тогда конкуренты, несмотря на взрыв автомашины, остались живы.

Еще несколько убийств было совершено непосредственно в штаб-квартире участников преступной организации – на шестом этаже здания Центрального дома быта г. Воркуты.

Финансирование группировки осуществлялось за счет доходов от рэкета, реализации огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Миллионы рублей поступили в казну группировки от мошенничества с акциями и перепродажи имущества, арестованного службой судебных приставов и приобретенного по заниженной цене. Легализация денежных средств осуществлялась через торговые организации, развлекательные заведения, гостиницы, аптеки и т.п.

Суд признал всех соучастников виновными в инкриминируемых деяниях. Юрию Козлову и активному участнику преступного сообщества Денису Армякову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также штрафов в размере 1,5 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно. Другим участникам группировки в зависимости характера совершенных деяний назначены наказания от 7 до 25 лет лишения свободы в исправительных колониях строгого режима, а также штрафы в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Суд сохранил арест на денежные средства и имущество фигурантов уголовного дела на общую сумму свыше 200 млн рублей.