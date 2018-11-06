Шутки – на злобу дня и овации стоя: в Сыктывкаре впервые выступает легендарный театр «Современник»

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-06T12:05:57+03:00

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В Сыктывкаре в рамках проекта «Большие гастроли» прошел спектакль «С наступающим» легендарного театра «Современник».Бурные аплодисменты, искренний смех и овации стоя – все это было ответом, понравились ли сыктывкарцам московские звезды. Мы побывали на спектакле и принесли вам небольшой фоторепортаж.

В столице Коми в рамках проекта «Большие гастроли» прошел спектакль «С наступающим» легендарного театра «Современник».Бурные аплодисменты, искренний смех и овации стоя – все это было ответом, понравились ли сыктывкарцам московские звезды. Мы побывали на спектакле и принесли вам небольшой фоторепортаж.

Несмотря на высокую цену билета – от 3 600 до 4 800 рублей – зал был полон зрителей. Нога «Современника» в еще никогда не ступала на подмостки театра в Сыктывкаре. В этом году легендарный театр присоединился к федеральной программе «Большие гастроли», благодаря которому артисты приехали в Коми. В этом проекте участвует рекордное количество театров (в том числе и театры Коми), которые выезжают во все 85 субъектов страны.

Постановка «С наступающим» идет в театре «Современник» с 2010 года. Изначально роль преуспевающего ведущего Кирилла Цандера играл Леонид Ярмольник. Однако из-за неких перипетий, о которых история умалчивает, роль циничного телевизионщика перешла к Игорю Скляру. Как пишут многие зрители в отзывах, с появлением Скляра постановка зазвучала новыми нотами. Драматический фон жизни на фоне комедийного смеха стал глубже и контрастнее. Роль его однокурсника -неудачника исполняет народный артист Сергей Гармаш.

Роль неудачника исполняет Сергей ГармашФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Спектакль начался с небольшим опозданием. Аплодисменты нетерпеливых зрителей, которые устали любоваться декорациями подъезда, уже намекали, что пора стартовать. Появление на сцене героя Игоря Скляра вызвало дружный вздох радости. Живая реакция зала, который благодарно встречал каждую удачную шутку аплодисментами и смехом, сопровождала артистов на протяжении всего трехчасового выступления.

За три часа герои проживают целую жизньФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ситуация – канун нового года, подъезд и праздничный стол и человеческое одиночество человека – типична и близка многим, хотя кажется гротескной. Именно в этой среде судьба, дирижируя невидимым смычком, сталкивает лбами двух однокурсников – успешного и неудачника. Противостояние и содружество двух непохожих и стареющих людей приковывает внимание с первой минуты и не отпускает до последней. Талантливые диалоги и острые шутки – на злобу дня. Герои поднимают проблемы, о которых общество дискутирует уже много лет. «Все сейчас со звездами: «Танцы со звездами», «Цирк со звездами. Скоро ждите в прямом эфире передачу, как Ксении Собчак вырезают аппендицит».

Главные герои размышляют о смысле жизниФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Конфликты обостряют и помогают преодолевать случайные гости, которые оказались в подъезде в канун нового года. Старый дедушка-вояка, который «выгуливает собаку», умершую много лет назад, девушка, которая боится продолжать отношения с парнем, у которого родители – алкоголики, журналист-критик, который 29 лет прожил с любимой Тамарой, но жизни не видел. Все они помогают героям понять ценность того, что в их жизни еще осталось и попытаться поменять действительность здесь и сейчас.

Они мирят страдающих влюбленныхФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Артистов благодарные сыктывкарцы провожали стоя бурными овациями. Главные герои постановки – Игорь Скляр и Сергей Гармаш - «пульнули» в зал два букета с розами в качестве ответной благодарности. Горожане были довольны.

В конце спектакля все заканчивается хорошоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Спектакль смотрится на одном дыхании. Выйдя из театра, ловишь себя на мысли, что продолжаешь идти с глупой улыбкой на лице. Постановка «Современника» действительно помогает почувствовать себя счастливым. И не надо быть прожженным театралом, чтобы понять – все что происходит на сцене – это про нас и для нас, зрителей.Единственная «ложка дегтя», о которой в итоге забываешь от наплыва впечатлений, - это курение на сцене. Главные герои дымили на протяжении всего спектакля, поэтому в первых рядах пахло, как в курилке.

Кстати, следующий спектакль пройдет сегодня, 6 ноября, в театре драмы имени Виктора Савина.

Зал аплодировал артистам стояФото: Анастасия МАШКАЛЕВА