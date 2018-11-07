2018-11-07T10:21:27+03:00
Общество

В одном из поселков Коми торжественно открыли светофор

Событие породило многочисленные насмешки в соцсетях и сравнение с легендарной «невидимой остановкой» в Корткеросе
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото сельского поселения Новый БорФото сельского поселения Новый Бор
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В поселке Новый Бор Усть-Цилемского района Коми торжественно открыли светофор. Событие породило многочисленные насмешки в соцсетях и сравнение с легендарной «невидимой остановкой» в Корткеросе. Однако местные жители не понимают шуток обитателей блогосферы: открытие нового объекта для них действительно большое событие.

31 октября у школы поселка Новый Бор торжественного с перерезанием красной ленты открыли новый светофор. Местные жители отнюдь не хотели стать предметом насмешек и унаследовать славу «невидимой остановки», над которой шутили даже на Первом канале. Для людей открытие нового объекта, по словам главы сельского поселения, без преувеличения – настоящая сенсация:

- Просто для Нового бора, конечно, большое событие. И людям было разъяснено для чего и зачем светофор установлен. У кого-то торжественное открытие может вызвать усмешку. Но с перерезанием ленточки мы объяснили детям и местным жителям, для чего нужен светофор. В первую очередь, это безопасность движения детей у образовательного учреждения, - рассказала глава сельского поселения Надежда Артеева.

На торжественное открытие вышла вся школа

На торжественное открытие вышла вся школа

По словам главы, открытие светофора – это требование ГОСТа: около образовательного учреждения он необходим для безопасного движения. Установка объекта стала возможна благодаря республиканской программе «Безопасность движения».

- Это светофор с желтыми сигналами, которые предупреждают о том, что на дороге могут быть дети. Он хорошо виден как водителям, так и пешеходам, и позволяет с большого расстояния предупредить о наличии пешеходного перехода, — добавила глава сельского поселения.

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