2018-11-07T16:04:34+03:00
Общество

На маршруте №113 в столице Коми появится безналичная оплата проезда

За полгода «САТП №1» полностью оснастило валидаторами городскую маршрутную сеть
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Столица Коми вошла в топ-5 городов России по доле безналичных оплат в общественном транспортеСтолица Коми вошла в топ-5 городов России по доле безналичных оплат в общественном транспорте
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В столице Коми к городским автобусам с безналичной оплатой проезда вскоре добавится еще один. С 9 ноября пассажиры рейса №113 «Сыктывкар — Красное» смогут оплачивать проезд транспортной или бесконтактной банковской картой.

- За полгода развертывания системы безналичной оплаты проезда «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» полностью оснастило валидаторами городскую маршрутную сеть, которую обслуживает. Пассажиры по-достоинству оценили удобство и выгоду такой системы. Это доказывают цифры: ежедневно безналичным способом приобретают билеты более 6 тысяч сыктывкарцев. Это составляет 28% от общего числа поездок. Таким образом, столица республики вошла в топ-5 городов России по доле безналичных оплат в общественном транспорте, - сказал исполняющий директора ООО «САТП №1» Дмитрий Чепурнов.

Стоимость проезда на маршруте №113 в городской черте составит 23 рубля, дальше — согласно тарифной сетке. Скидка при оплате безналичным способом пока не предусматривается.

Напомним, процесс оплаты проезда транспортной или бесконтактной банковской картой занимает несколько секунд: нужно приложить карту или гаджет к валидатору, далее дождаться сигнала и печати билета.

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