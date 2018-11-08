Воркутинские зоозащитники пытаются спасти кота, которого держат в адских условиях и снимают об этом видео

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-08T11:42:51+03:00

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История об издевательстве над котом в поселке Северный под Воркутой набирает обороты. Зоозащитники заполярного города сплотились для вызволения усатого из дома, где его держат на короткой шлейке. Кот буквально не может повернуть голову и повернуться вокруг своей оси. Правда, пока попытки спасти животное успехом не увенчались, рассказала «Комсомольской правде в Коми» зоозащитница воркутинского общества защиты животных.

YouTube-канал воркутинки Светланы Куриловой, который появился несколько дней назад, уже набирает тысячные просмотры. Он «взорвал» Сеть странным контентом. На видео мы видим напуганного кота, который сидит на невероятно коротком поводке.Невооруженным взглядом видно, что животное находится в состоянии стресса. На заднем фоне слышен голос хозяйки кота, которая периодически называет его «скотина».

Видео набирает сотни отрицательных комментариев, в которых пользователи сети просят женщину прекратить мучения пушистого. Радикально настроенные жители Воркуты не стесняются в выражениях и даже угрожают выломать дверь женщины-блогера, чтобы спасти кота. Но зоозащитники решили не рубить с плеча и вызволить животное, используя законные механизмы. В частности, они написали заявление в полицию.

- Пока от правоохранительных органов - тишина. Участковый ходил вчера к женщине домой, но двери она не открыла. Через правоохранительные органы спасти кота, скорее всего, не удастся, ведь факта жестокого обращения нет: животное упитано, без ран, следов избиений и истязаний, - рассказала «Комсомолке» зоозащитница Светлана.

Зоозащитники просят людей, несмотря на острое желание спасти страдающее животное, не ломится к женщине.

- Это, в любом случае, к хорошему не приведет. Судя по комментариям прочитанным за последние два дня, одно животное у этой дамы уже погибло. Других механизмов борьбы, к сожалению, нет. Наше законодательство не предусматривает наказание за такое содержание животных. Тем более оно не позволяет правоохранительным органам забирать кота из квартиры, ведь животное - её собственность. Остаётся надеяться, что удастся спасти кота попытками с ней договориться, - подытожила Светлана.