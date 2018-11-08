2018-11-08T15:08:48+03:00
Общество

На НТВ выходит фильм «Декабристка», в котором роль зэков исполнили жители Коми

Более двухсот местных приняли участие в съемках вместе со знаменитыми актерами
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На канале НТВ стартует премьера многосерийного фильма «Декабристка», который снимался в ИК-51 в Княжпогостском районе Коми. По словам жителей Емвы, примеривших на себя роли заключенных в этом фильме, съемки оставили яркий след в памяти на всю жизнь.

Десятисерийный фильм «Декабристка» с участием жителей Коми выходит на широкие экраны уже в следующий понедельник, 12 ноября. Все, кто в апреле 2017 года играл «зеков» в ИК-51, с нетерпением ждут премьеры.

В апреле 2017 года продюсеры проекта «Декабристка» распостранили с соцсетях сообщение о наборе массовки. Жители Емвы не прошли мимо возможности изучить съемочный процесс изнутри. Более двухсот местных приняли участие в съемках вместе со знаменитыми актерами. По словам людей, день под прицелом камер – это настоящее приключение. Грим, робы «зеков», советский реквизит, крики режиссеров и появление знаменитостей на площадке – все это смешалось в яркий круговорот:

- Прошло почти два года, а впечатления до сих пор очень яркие. Я как будто жил в другой эпохе. Не каждому выпадает такая честь. Одну сцену снимали, наверное, раз тридцать, доводя ее до совершенства. Для этого нас, «зеков», гоняли туда-сюда неимоверное количество раз, пока режиссер не получил нужную картинку. Общий смысл этого фрагмента: заключенные идут из барака, а в это время у главных героев происходит диалог, - рассказал актер массовки Александр Бондаренко.

За полный съемочный день участникам массовки заплатили 500 рублей. Но по словам Александра, деньги – это не главное. Самое крутое – это необычная атмосфера советского прошлого, в которую мужчина окунулся на съемочной площадке.

Кстати, это не первый случай, когда в Коми снимают кино в колонии. Так, в 1990 году в ИК-1 (в Верхнем Чове под Сыктывкаром) прошли съемки фильма «По прозвищу «Зверь». В составе группы приехали звезды отечественного кино Евгений Евстигнеев, Армен Джигарханян, Владимир Самойлов, Юрий Назаров и Дмитрий Певцов. В массовках драк и разборок, помывки в бане снимались настоящие осужденные учреждения. Консультантами выступали сотрудники колонии. Они объясняли здешние порядки, подсказывали и иногда проводили с киногруппой круглые сутки.

Справка

Сериал «Декабристка» снят по мотивам реальных событий.Действие разворачивается в 1950-х годах. Адвокат по уголовным делам из Ленинграда Левицкий по праву считается лучшим в своем деле. Он обладает блестящим умом, железной хваткой и безупречной репутацией. Дерзкий и непобедимый Левицкий не нравится прокурору Громову, который давно работает в Москве и теперь вынужден постоянно терпеть поражения от «ленинградского выскочки». Однако Громов питает к нему не только профессиональную, но и личную неприязнь, поскольку именно Левицкий несколько лет назад увел у него возлюбленную Зину. После очередного конфликта, воспользовавшись своим высоким положением, прокурор фабрикует обвинение, и Левицкого отправляют в лагерь в Иркутской области на долгие десять лет. Зина без раздумий отправляется вслед за ним.

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