«Пушистого спасли!» В Воркуте у «блогера-изувера» отняли кота

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-08T15:37:00+03:00

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В Воркуте у «блогера-садистки» отняли кота, который страдал от удавки-шлейки и не совсем адекватного поведения своей хозяйки. Об этом «Комсомольской правде в Коми» сообщила зоозащитница Светлана.

Судьба кота, которого «блогер-изувер» Светлана Курилова держала на коротком поводке, не оставила равнодушным ни одного жителя заполярного года. Зоозащитники подключили все возможные каналы, чтобы не оставить пушистого в беде.

- Кота забрали. Приезжала комиссия с администрации города и, скорее всего, правоохранительные органы. Пока подробности спасательной операции неизвестны. Вечером в нашем сообществе опубликуют полный отчет об этом событии, - сообщила зоозащитница Светана.

Информацию о чудесном вызволении кота подтвердил и мэр Воркуты Игорь Гурьев. Он опубликовал на своей странице в соцсетях фото спасенного животного. На умилительном снимке пушистик выглядывает из сумки одного из участников спасательной операции.

Напомним, несколько дней назад появился YouTube-канал воркутинки Светланы Куриловой, в котором она выкладывала странные видео о жизни своего кота Красавчика. На них видно, как напуганный кот сидит на невероятно коротком поводке, который не дает свободы движения. Кот не имел возможности даже пошевелиться. Невооруженным взглядом было видно, что животное находилось в состоянии постоянного стресса.

Пугающие видео не оставили равнодушных: квартиру женщины буквально штурмовали зоозащитники и сотрудники правоохранительных органов. Правда уверенности, что усатого можно вызволить из страшной квартиры, не было до последнего. Однако сейчас страхи позади: кот спасен и находится в добрых и надежных руках.