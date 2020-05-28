Терапевт из Усть-Кулома: «Столкнулся с людьми, которые в любых симптомах искали признаки коронавируса»

Терапевт Усть-Куломской районной больницы Иван Третьяков рассказал, как изменились условия его работы после прихода коронавируса. Расспросила врача пресс-служба районной администрации.

Иван Третьяков выезжал к больным на дом. Кроме того, он был обязан наблюдать за больными коронавирусной инфекцией, осматривать их и брать анализы. То же правило касалось и людей, которые контактировали с больными.

— В начале апреля пришлось первый раз столкнуться с данной инфекцией на своем участке. Как потом оказалось, это был первый случай заболевания в районе. вспоминает Иван Леонидович – Узнав о контактном пациенте, я оделся с соблюдением мер защиты и отправился на осмотр для взятия проб. Когда пришел положительный результат, назначил лечение. Наблюдал за всеми членами семьи.

Фото пресс-службы районной администрации Усть-Кулома

Терапевту пришлось даже успокаивать людей.

Во время работы столкнулся с людьми, которые в любых симптомах недомогания искали признаки коронавируса. Приходилось их успокаивать, рассказывать о симптомах заболевания, путях передачи, методах профилактики и способах самозащиты

За весь период пандемии под наблюдением по новой коронавиручной инфекции у Ивана Третьякова находилось более 30 человек.

Фото пресс-службы районной администрации Усть-Кулома

— Никакого героизма со своей стороны в сложившейся ситуации я не вижу. Просто выполняю свою работу, скромно отмечает Иван Третьяков. На период пандемии ему пришлось самоизолироваться от всех своих родных и друзей, которые переживают и настойчиво рекомендуют соблюдать все меры безопасности.

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