В Усть-Вымском районе нашли тела пропавших в феврале охотников

В Усть-Вымском районе нашли тела охотников. Они пропали в феврале, пишет «Комионлайн».

В феврале в Усть-Вымском районе следователи организовали проверку после безвестного исчезновения двух местных жителей — 26-летнего мужчины из деревни Арабач и 43-летнего мужчины из села Айкино.

Тогда установили, что днем 22 февраля друзья отправились на охоту на мотобуксировщике с санями. Они остановились в лесной избушке недалеко от деревни. Позже они решили съездить за спиртным и договорились со знакомым. Тот приобрел алкоголь, но их не дождался. На следующий день родственники не смогли дозвониться до охотников и приехали в избушку, где тех не оказалось. Следы их мотобуксировщика привели к полынье на реке Вычегде. Технику достали из воды 24 февраля. Водолазы начали искать мужчин.

В усть-вымском отделе СУ СК по Коми сообщили, что 18 июня тела мужчин обнаружили и достали из реки спасатели. Они находились примерно в 400 метрах ниже по течению от места, где под лед провалился мотобуксировщик. Родственники опознали охотников. Причина их смерти устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Недельный поиск исчезнувшего на берегу Печоры подростка свернули

Квадрокоптер, подводные камеры, водолазы и эксперименты с пуском «тела» по течению не помогли найти никакого следа (подробности)