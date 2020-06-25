2020-06-25T17:56:02+03:00
Общество

В Коми ЕГЭ будут сдавать 4463 человека

В республике откроют 71 пункт проведения экзаменов
Дарья ЮДИНА
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В Коми ЕГЭ будут сдавать больше 4 тысяч человекВ Коми ЕГЭ будут сдавать больше 4 тысяч человек
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В Коми для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 4463 человека. Эта информация прозвучала на заседании Координационного совета при Правительстве республики, сообщает пресс-служба регионального минобраза.

Как отметил вице-премьер Илья Семяшкин, ЕГЭ решили сдавать 4004 выпускника текущего года, 414 выпускников прошлых лет, 45 обучающихся организаций среднего профессионального образования.

В рейтинге учебных предметов лидируют русский язык, математика (профильный уровень), обществознание и физика. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников по информатике и ИКТ, химии, английскому языку и литературе.

- Для организации экзаменов задействуют порядка 2,5 тысяч педагогических работников. В Коми откроют 71 пункт проведения экзаменов, в том числе - пять на дому и три на базе учреждений УФСИН, - рассказала министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

Проводить ЕГЭ будут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора. Все помещения будут продезинфицированы, оснащены приборами для обеззараживания воздуха. Приходить участники и работники будут по графику. Встречать их будет медработник с термометров. Если температура у человека будет выше нормы, его отстранят от участия в экзамене.

Обязательны также рассадка с дистанцией не менее 1,5 метров, маски и перчатки на работниках, использование антисептиков. Выпускники также смогут получить маски, если захотят во время экзамена использовать это средство индивидуальной защиты. Участникам ЕГЭ маски носить необязательно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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