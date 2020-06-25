На пост главы Коми претендуют пять человек

В Коми на кресло губернатора претендуют четыре человека. Конкуренцию самовыдвиженцу Владимиру Уйбе составит Сергей Пономарев от КПСС, Андрей Никитин от ЛДПР, Виктор Бетехтин от «Зеленой инициативы» и Олег Михайлов от КПРФ.

Андрей Никитин, Владимир Уйба, Виктор Бетехтин и Сергей Пономарев уже подали документы в избирком. Выборы главы Коми состоятся 13 сентября. До этого момента претендентам нужно будет собрать подписи 180 муниципальных депутатов в 15 муниципалитетах. А Владимиру Уйбе как самовыдвиженцу по закону необходимо собрать подписи ещё 1 % от числа зарегистрированных в республике избирателей.

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